Il premio “Prodotto Food 2017” alla linea biologici di Olio Piave 1938

(Fontanelle, TV 17/02/2017) - La linea di Oli biologici Piave 1938 ha ottenuto il premio "Prodotto Food 2017" nella categoria "Oli e Aceto" nell'ambito della terza edizione del premio organizzato dalla testata Food. Il premio è stato ritirato dall'AD di Benvolio 1938 Marco Dal Sasso durante Food Match, l'evento dedicato alla business community del food&beverage svoltosi ieri a Milano. La linea "Oli biologici Piave 1938", composta da Olio di oliva extravergine, Olio di semi di girasole Alto Oleico, Olio di Germe di Granoturco, Olio di semi di Soia, Olio di semi di Girasole, Olio di semi di Lino, è stata premiata in particolare per la nuova immagine, la gamma ampliata e il pack innovativo. Il premio "Prodotto Food" nasce con l'intento di dare visibilità ai prodotti più innovativi del food&beverage lanciati sul mercato negli ultimi due anni o rilanciati con significativi cambiamenti e innovazioni nell'ambito del proprio marketing mix. Per questa edizione si sono confrontati 262 nuovi prodotti di 146 aziende alimentari suddivisi in 16 categorie merceologiche. I prodotti in gara sono stati valutati secondo tre fattori: le performance sul mercato distributivo (dati Nielsen), il giudizio dei retailer (manager, buyer e responsabili della Grande Distribuzione) e quello degli esperti di comunicazione, marketing, consulenza, delle associazioni e delle ricerche di mercato.