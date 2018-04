Maltempo nel weekend: rinviata la Giornata ecologica a Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO Verrà recuperata con tutta probabilità nel prossimo autunno la Giornata Ecologica 2018, inizialmente prevista per domenica prossima 15 aprile. La manifestazione, momento educativo ed ecologico importante per la Città, realizzato in collaborazione con Quartieri e Frazioni e con il supporto di Contarina spa e del Consiglio di Bacino Priula, è stata rinviata per le avverse previsioni meteo. Con l’obiettivo di rafforzare l’azione della giornata, è stata posticipata anche la serata di domani sera sul progetto "Abbandoni Zero" per contrastare gli abbandoni di rifiuti sul territorio.