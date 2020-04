Risparmio energetico a Resana: partono i lavori di riqualificazione negli stabili del Comune

Con la ristrutturazione dell’impianto termico degli spogliatoi dei campi di calcio di via Vittorio Veneto è iniziato un importante progetto di “risparmio energetico” che consentirà al Comune di Resana di risparmiare oltre un terzo sui consumi di metano su impianti sportivi e scuole. Un investimento di oltre 200 mila euro che coinvolge la scuola elementare di Castelminio, la palestra comunale di via Vittorio Veneto e l’impianto sportivo di piazza Donatori di sangue.

«In questi giorni è stato completato il lavoro negli spogliatoi del calcio – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’investimento – nelle prossime settimane assieme al progetto generale di messa in sicurezza della palestra inizierà anche la ristrutturazione dell’impianto termico e sempre nelle prossime settimane inizierà anche il lavoro nelle scuole elementari di castelminio. Stiamo sfruttando il periodo di chiusura di scuole e impianti sportivi per anticipare i lavori».

Il Comune per i tre impianti interessati dagli interventi di riqualificazione e risparmio energetico prevede di risparmiare circa 15 mila euro all’anno sui consumi di metano. «Queste importanti operazioni di riqualificazione e risparmio siamo riuscite a farle grazie ai contributi ricevuti da Stato, Regione e conto termico attraverso il GSE – ha aggiunto il sindaco – scuola elementare, palestra e impianti sportivi saranno pronti per la fine dell’estate per accogliere nuovamente i nostri ragazzi, il prossimo anno abbiamo già in programma di riqualificare anche il plesso della scuola media, un altro grosso investimento che speriamo di portare a termine».