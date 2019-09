Lavastoviglie, guida al caricamento perfetto

La maggior parte delle nostre attività quotidiane, non richiede molti sforzi mentali, sono gesti automatici, cose come fare la doccia, mangiare e usare il bagno, sono ormai una seconda natura, ma cosa succederebbe se ti dicessi che esiste un modo più efficiente, per svolgere le attività quotidiane e in modo differente e sicuramente più funzionale? Migliorare anche i compiti più banali, che affronti quotidianamente, può essere una rivelazione e guadagnarne in termini di salute e tempo prezioso.

Per fortuna esiste la lavastiviglie!

I piatti sporchi, sono una delle faccende più lamentate, in realtà, c'è chi preferirebbe pulire un bagno, piuttosto che lavare i piatti. Una grande invenzione viene in aiuto: la lavastoviglie, ma non é tutto ora quello che luccica, spesso nasconde insidie e ciò che potrebbe essere un risparmio di tempo, si rivela al contrario una perdita. Organizzare correttamente le stoviglie, può ripagare e di molto. Sapevi che c'è un modo giusto di usare la lavastoviglie? É necessaria un po' più finezza, che spingere tutto dentro e sperare per il meglio. Questo è importante, perché caricare la lavastoviglie in modo errato, può effettivamente lasciarti con piatti macchiati e talvolta anche sporchi.

Assicurati di utilizzarla correttamente, per garantire meno lavoro per te e un lavaggio perfetto

Alcune persone, sciacquano i piatti prima di caricarli in lavastoviglie, alcuni li lavano addirittura completamente prima di caricarla, altri ancora, gettano i piatti intrisi di cibo, senza pensarci due volte. La chiave, è l'organizzazione. Partendo dall'alto e scendendo verso il basso, assicurarsi di prevedere il cestello superiore, per gli oggetti di vetro ( bicchieri, tazzine), meglio se posti in un angolo, anziché sui denti centrali, questo, impedirà qualsiasi schizzo e macchie, quando vengono lavati e asciugati. Rivolgendo la tua attenzione al cestello inferiore, allinea i piatti e impila le pentole e le padelle vicine e rivolte verso l'unità di nebulizzazione dell'acqua (di solito situata nella parte inferiore della lavastoviglie, verso il centro), che garantirà ogni volta piatti puliti. Per assicurarsi invece, che tutte le forchette, i coltelli e i cucchiai siano puliti, alternare le impugnature verso l'alto e verso il basso, in modo da separare tutti gli utensili, tra lame, concavita' e rebbi.

Devo pre-risciacquare?

È davvero necessario pulire i tuoi piatti prima di metterli in un apparecchio di pulizia? É sicuramente una buona idea, in questo modo non devo pulire la griglia e anche la lavastoviglie in toto! Ma non farti prendere dal panico: il pre-risciacquo non significa che devi lavare i tuoi piatti prima di metterli in lavastoviglie, ma invece, significa che devi sciacquare con acqua corrente, per privarli del grosso e dei diversi residui. Questo passaggio, garantirà non solo piatti puliti, ma anche una lavastoviglie pulita. Se un sacco di cibo si blocca nella griglia della lavastoviglie, col tempo, inizierà a puzzare. Quindi, dovrai dedicare più tempo, anche alla pulizia degli interni, liberandoli dai vecchi depositi di cibo, inzuppati e melmosi (e vi assicuro che non è un compito gradevole).

C'è qualcosa che non dovrei mai mettere in lavastoviglie?

Personalmente non inserirei le spatole di plastica, che potrebbero deformarsi, né tantomeno l'alluminio e la ghisa, che andrebbero lavate a mano.Controllare sempre il fondo delle stoviglie, per accertarsi che abbiano il sigillo "Lavabile in lavastoviglie", altrimenti, lasciale fuori.

Che altro dovrei sapere?

Assicurati di non lasciare i piatti troppo in stasi, prima di metterli in lavastoviglie. Se il cibo si asciuga sui piatti (pensa ai residui di agnello, tuorlo d'uovo essiccato su una forchetta e pezzi di salmone croccanti su un piatto), sarà molto più difficile lavare i residui di cibo durante il ciclo. Se non hai tempo di mettere le cose in lavastoviglie, almeno lasciale in immersione nel lavandino, si ammorbidiranno. Un piccolo sforzo di pre-lavaggio, può fare molto.

Questi consigli, assicureranno di ridurre al minimo il tempo impiegato a lavare i piatti a mano e a massimizzare la capacità di resa ed efficienza, della lavastoviglie.

Hai bisogno di una lavatrice nuova? Ecco dove acquistarla:

Ollostore

Elettronica Emmedue di Piovesan Marco e Michele Snc - Via Gualpertino da Coderta, 17, 31100 Treviso TV

TRONY - Via S. Giuseppe, 23, 31015 Conegliano TV