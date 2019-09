Acquisti online di abbigliamento e scarpe alla moda: cosa devi sapere

Secondo la ricerca, circa l'80% degli utenti acquista on - line. Lo shopping online è veloce, conveniente e facile perché gli utenti possono acquistare qualsiasi cosa, comodamente da casa. L'acquisto di abbigliamento e scarpe alla moda online, è considerato un processo facile, ci sono pero', alcune precauzioni che dovrai prendere, per rendere l'intero processo di acquisto immune da fregature e cavilli dovuti alla politica di questi e- commerce



Suggerimento #1

Acquistare da un negozio online, che preveda restituzione

Conoscere la tua taglia e anche il marchio che decidi di acquistare, probabilmente farà sì che non sia necessario un reso, ma potrebbe esserci ancora un problema con la marca di scarpe o vestiti che acquisti. Si noti che, nonostante la maggior parte dei siti che vendono scarpe e vestiti accettino un reso, molto probabilmente avranno regole e regolamenti molto rigidi, sulle tempistiche di restituzione dei loro prodotti. Se devi restituire gli abiti o le scarpe acquistati online, ti consigliamo di includere una stampa dei dettagli dell'ordine, presente sulla confezione.

Suggerimento # 2

Conoscere la tua taglia

Quando acquisti vestiti o scarpe online, è importante che tu sia sicuro di come alcuni marchi specifici, potrebbero adattarsi al tuo corpo o ai tuoi piedi. Normalmente, alcuni marchi di abbigliamento sono più grandi delle loro dimensioni etichettate, mentre altri sono piccoli. Pertanto, è importante assicurarsi di effettuare ricerche approfondite, al fine di essere molto sicuri del prodotto che si sta acquistando.

Suggerimento # 3:

Ricerca per dimensione, quindi per marca

Se riesci a trovare facilmente scarpe e vestiti alla moda su un sito che ha una ragionevole politica di restituzione, dovrai assicurarti che abbiano le tue dimensioni. La maggior parte dei negozi online che vendono scarpe e vestiti di solito esauriscono taglie specifiche. Se il sito da cui si intende acquistare non ha le dimensioni che si desidera acquistare, si consiglia di cercare altri negozi online che potrebbero averlo. Sii paziente e continua a cercare un negozio online fino a trovare, quello che vende esattamente ciò che desideri.

Evoluzione degli acquisti on-line

Una tendenza che verifica un aumento incrementale, é quella degli acquisti sui social media, che non teme le preoccupazioni legate ai pagamenti e alla qualità dei prodotti. L' aspetto esaltante, in tal senso, il principio è sempre la velocità e comodità, bastano pochi clic e si evitano file e resse varie, senza contare che la merce arriva direttamente a casa e senza nemmeno doversi muovere. Gli inconveniente esistono, ci mancherebbe, ma sembra che gli utenti abbiano imparato a convivere con questi rischi.

Social media market tra pro e contro

Dove inizia la preoccupazione, in termini di dispersione dati sensibili, per non parlare delle truffe e dove finisce la convenienza, in termini di comodità? Statisticamente le preoccupazioni vertono sulla sicurezza dei pagamenti, la tutela dei dati personali e l’acquisto di prodotti falsificati e peggio frodi e truffe. Per arginare queste tipologie di problemi, i consumatori online chiedono più protezione e una maggiore responsabilità alle piattaforme e ai brand, per far sì che tali frodi e crimini informatici possano essere sempre più marginali e vivere questa esperienza, come un valore aggiunto della vita moderna.



Vediamo allora i siti migliori per fare ogni tipo d’acquisti, diversi per categoria, che siano abiti, scarpe,prodotti per capelli e arredo casa:

