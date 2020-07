Piste Ciclabili: la mappa dei percorsi a Treviso e provincia

Diventa semplice spostarsi con mezzi alternativi alle auto a Treviso, percorrere in bici il tragitto casa-lavoro, scuola-lavoro o anche gli spostamenti quotidiani per la spesa. La bici non è più dunque un mezzo limitato all’attività motoria e agli spostamenti di poche centinaia di metri ma un vero mezzo di trasporto.

I percorsi dai quartieri al centro storico, collegamenti con gli itinerari cicloturistici più importanti della Marca e cartellonistica dedicata.

Sta per nascere la Ciclopolitana

La linea 1 si chiamerà “Ring Mura” (4,9 km) e seguirà tutto il percorso delle Mura di Treviso. La linea due sarà invece la “Noalese” (2 km), la 3 “Castellana” (1,6 km), la 4 “Feltrina” (2,5 km), la 6 “Santa Bona Nuova” (4 km), la 7 “Strada Ovest” (1,7 km), la 8 “Viale Vittorio Veneto” (2 km), la 9 “Via Bibano” (1 km), la 10 “viale Brigata Marche” (2,2 km), la 11 “via IV Novembre” (2,4 km), la 12 “Alzaia” (3,2 km), la 13 “Terraglio” (2 km).

Negli stralci successivi la Ciclopolitana verrà implementata con le linee 14 “Sant’Antonino (3,5 km), 15 “Sant’Antonino” (3,5 km), Santa Bona Vecchia (4,4 km) e San Pelajo (4 km) per un totale di 26 km.

Ogni linea avrà un colore specifico e una cartellonistica dedicata con indicazione delle fermate. Per esempio, la linea 4 “Feltrina” sarà caratterizzata dalle “tappe” a Porta Santi Quaranta, viale Montegrappa, Eden, Stiore, San Liberale e Monigo comprensive delle indicazioni dei collegamenti con altre piste ciclabili, aree verdi, chiese, impianti sportivi e luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico.

Inoltre, grazie all’interazione con TrevisoApp, sarà possibile collegarsi tramite smartphone per visualizzare mappe e servizi nelle vicinanze. Nel primo stralcio della Ciclopolitana di Treviso si punterà al collegamento con i principali percorsi cicloturistici della Marca come Treviso-Ostiglia e Girasile (dalla linea 2 “Noalese”). Attraverso la linea 12 “Alzaia” con la Greenway del Sile e la 9 “via Bibano” con il Parco dello Storga.

I lavori del primo stralcio, che interesseranno la messa in sicurezza dei tratti ciclabili e del posizionamento di cartellonistica verticale e orizzontale, partiranno a giugno e termineranno a settembre. Nell’ambito del progetto Ciclopolitana verrà inoltre rinnovato il servizio di bike sharing TV Bike con 31 stazioni e 300 colonnine, una nuova flotta di biciclette, con l’aggiunta dei monopattini e E-Bikes, l’integrazione con il trasporto pubblico e l’accesso tramite App.

Le ciclabili più belle del trevigiano

La ciclabile Treviso-Ostiglia

Così chiamata perché corre sul sedime dell’omonima linea ferroviaria ormai dismessa (nata dalla guerra e distrutta dalla guerra - alcuni cartelli indicano ancora le bombe degli Alleati), oggi è una greenway: un tunnel verde, un’autostrada per biciclette che attraversa la pianura veneta (percorribile nel tratto Grisignano di Zocco-Treviso, per 53 km).

La parte Trevigiana della ciclabile Treviso-Ostiglia è più stretta, quasi sempre su un ghiaino bianco molto fine ma ben pedalabile. Anche qui gli attraversamenti stradali sono frequenti. La “via dei Mulini”, all’altezza di Quinto di Treviso, è una piacevole divagazione prima di arrivare in città. Treviso è sempre bella, raccolta nella sua intimità, pittoresca e placida come il suo fiume.

La ciclabile lungo le alzaie del Sile (GiraSile)

E' un percorso per famiglie e cigni: un “must” del cicloturismo. Le nuove passerelle del “cimitero dei burci”, appena ricostruite, sono uno spettacolo. Non è possibile percorrerle in sella alla propria bici, ma un’andatura più lenta è un’opportunità per cogliere particolari imperdibili. I burci sono antiche barche fluviali da lavoro, utilizzate in Veneto sino agli anni Settanta del Novecento e rappresentano un documento fondamentale per tenere viva la memoria di questi luoghi: il “cimitero dei burci” nel parco del Sile è il più vasto sito archeologico che conserva i relitti di queste antiche e affascinanti imbarcazioni. Preferiamo evitare troppi dettagli per lasciare ai fruitori la sorpresa di un’esperienza ciclopedonale unica. Ci limitiamo a segnalare la presenza di parecchie fontane lungo il percorso e un servizio di battelli per mini-crociere lungo il fiume.

TREVISO-JESOLO

Lunghezza: 52 km da Treviso a Jesolo Paese. Da lì altri 2,5 km fino a piazza Drago (Jesolo Lido) o 11 km fino alla foce del Sile (Cavallino Treporti).

Difficoltà: media

Fondo: prevalentemente sterrato

Sede protetta: 87% del tracciato

La greenway segue il corso del fiume Sile lungo la restera da Treviso fino alla torre del Caigo in comune di Jesolo. Lì la pista si interrompe ed è necessario seguire la viabilità ordinaria per 4 km per raggiungere Jesolo Paese. Da qui proseguendo lungo ciclabili urbane o strade a basso scorrimento è possibile raggiungere il Lido di Jesolo e quello del Cavallino.

Descrizione dettagliata: La greenway del Sile inizia nella zona delle risorgive, tra Casacorba di Albaredo (TV) e Torreselle di Piombino Dese (TV), proseguendo per strade bianche alternate a strade a basso scorrimento fino alla periferia sud-ovest di Treviso.

La famosa restera del Sile, la riva un tempo impiegata dalle bestie da soma per il traino dei barconi fluviali. Da via Alzaia, al limitare delle mura, la ciclabile segue la sponda sinistra del fiume che prosegue sinuosa tra testimonianze di archeologia industriale fino alla chiusa di Silea. Qui si passa sul lato destro, attraversando poco dopo l’affascinante cimitero dei burci (attenzione, bici a mano!) e il pittoresco abitato di Casier.

La ciclabile prosegue lungo le anse del fiume fino a Lughignano, dove le abbandona per riprenderle subito dopo. A Rivalta si passa su una strada vicinale fino a lambire le prime propaggini di Casale sul Sile, dove la pista attraversa il fiume e passa sulla riva sinistra, proseguendo per alcuni chilometri.

A Musestre, frazione di Roncade, la ciclabile incrocia la torre di Everardo, tutto ciò che rimane del castello di epoca longobarda, e dopo aver attraversato il fiume che dà il nome alla frazione, passa nuovamente sul lato destro del fiume. Da qui le anse del Sile la conducono a lambire la tenuta di Ca’ Tron e finalmente a raggiungere l’abitato di Portegrandi, foce del fiume fino alla creazione del “taglio” per mano veneziana nel 1683.

Attraversata la chiusa la ciclabile entra sulla gronda lagunare, che percorre per ben 11 km fino a quando il Sile confluisce nella Piave vecchia a Caposile.

Proseguendo diritti in direzione di Caposile, un ponte di barche permette di raggiungere il punto della confluenza tra i due fiumi. Qui, a fianco del pittoresco ponte a bilanciere datato 1927 inizia la ciclabile che conduce fino a San Donà di Piave. Chi invece volesse proseguire verso Jesolo dovrà svoltare a destra circa 200 metri prima del ponte di barche, dove una strada bianca di recente realizzazione piega verso la laguna costeggiando una boscaglia. Il tragitto prosegue lungo la gronda lagunare per circa 3 km, per poi distaccarsene e, costeggiato un altro boschetto, attraversare via Salsi ricongiungendosi al corso della Piave vecchia. Da qui si prosegue per altri 3,5 km su strade bianche seguendo le anse del fiume, fino ai resti dell’antica torre del Caigo. (Veneto Ciclabile)

