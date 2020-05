Buoni spesa: a Conegliano ultimi giorni per presentare le domande

Le domande per richiedere i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, così come previsto dall'Ordinanza n. 658/2020, potranno essere presentate entro e non oltre martedì 26 maggio 2020. Dopo tale data le domande non verranno più accolte.

Si ricorda che le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: online, scaricando il modulo dal sito del Comune, compilandolo in tutte le sue parti e rinviandolo esclusivamente all'indirizzo: spaziofamiglia@comune.conegliano.tv.it. Oppure telefonando al numero 0438-413319 (Servizio Informacittà – Piazzale F.lli Zoppas) al fine di fissare un appuntamento per il ritiro del modulo e per la riconsegna dello stesso. Si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.30. Il Comune raccomanda ai cittadini di: telefonare esclusivamente al numero sopra indicato; utilizzare solo l'indirizzo mail sopra citato; non presentarsi al Servizio Informacittà senza appuntamento e fissare con largo anticipo l'appuntamento tenuto conto che martedì 26 maggio 2020 sarà l'ultimo giorno per la consegna delle domande.