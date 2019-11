Furti in corso, incontro su sicurezza e prevenzione a Ponzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ponzano non ci sta, ha deciso che non starà a guardare ma interverrà attivamente a favore dei suoi cittadini nel tentativo di contrastare i sempre più frequenti episodi di microcriminalità e furti in casa avvenuti nelle ultime settimane.

A Casa dei Mezzadri, venerdi 22 novembre ore 20.45, partirà il primo incontro a cura dell’associazione Furti in Corso che ha deciso di promuovere il programma triennale "I venerdì della prevenzione e della sicurezza" voluto e realizzato dagli assessorati alla Protezione Civile e alle Politiche Sociali. L’obiettivo è quello di informare e formare i cittadini su attualissimi temi di interesse generale: si spazia dalla protezione della persona (prevenzione degli incidenti domestici, sicurezza degli anziani, piano di protezione civile), della proprietà (piano di sicurezza comunale, controllo notturno del vicinato), alla prevenzione di situazioni critiche (primo soccorso, bullismo, guida sicura, anoressia e bulimia). Queste solo alcune delle tematiche che interessando giovani, adulti ed anziani, porteranno beneficio all’intera comunità. Perché un cittadino consapevole è sicuramente d’aiuto a sé stesso e agli altri.

