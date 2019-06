Premio "Robe da Mati" al progetto "Hugbike di Fondazione Oltre il Labirinto"

Nonostante i 40 gradi del “terribile giovedì” che ha colpito la Marca, oltre 300 persone hanno affollato la Loggia del Cavalieri per la seconda serata di “Robe da Mati”, rassegna organizzata dalla cooperativa SolCo e che giovedì sera ha visto protagonista Giulio Casale, che ha narrato la vita dei grandi artisti trevigiani del ‘900, da Parise a Berto, da Martini a Rossi.

Serata di premiazione, inoltre, che ha visto vincitore della prima edizione del “premio Robe da Mati” il progetto Hugbike, la “bici degli abbracci” di Mario Paganessi e la Fondazione Oltre il Labirinto, seconda classificata Elena Vanzin e il suo “Valdolamatrek”, terzi gli autori di “Questo libro ha senso.. anzi ne ha cinque”, con la giovane tipografa Ilaria Toffanin. Oltre 1800 i voti espressi online dai cittadini, che hanno decretato il progetto vincitore. I premi in cristallo sono stati realizzati e offerti dal maestro Marco Varisco, presente alla serata finale. Robe da Mati non si ferma, ritornerà dopo l’estate, Sabato 14 Settembre, spostandosi nel bellunese, a Cortina, per un appuntamento organizzato da Confcooperative Belluno Treviso, dove la protagonista sarà Lella Costa e le sue “Questioni di cuore”