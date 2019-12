Caldo anomalo in Veneto: «Termometro mai così alto a dicembre»

Stamattina, mercoledì 18 dicembre, il Centro Meteo Arpav ha rilevato temperature particolarmente miti in Veneto. Le minime erano inferiori allo zero termico solo oltre i 2200 metri di quota sulle Dolomiti, in pianura valori intorno ai 10°.

Valori superiori alla norma di ben 10 gradi per molti Comuni anche della Marca. In molti casi sono stati superati i valori record per il mese di dicembre. Difficilmente in Veneto si erano registrate temperature così "elevate" dopo la metà di dicembre. In provincia di Treviso, per esempio, Vittorio Veneto ha sfiorato i 16 gradi. 15,6 gradi nel capoluogo di Marca, Treviso. 15,5 gradi anche a Castelfranco Veneto. Temperature tra i 14 e i 15 gradi in tutti gli altri Comuni. Pensare che, tra una settimana esatta, sarà Natale fa un certo effetto.