PD ecco i candidati trevigiani alle elezioni regionali

Nel corso dell’assemblea dei delegati tenutasi ieri sera, martedì, in videoconferenza, la segreteria provinciale del Partito Democratico ha presentato la lista dei candidati trevigiani alle elezioni regionali di settembre. Una rosa composta da nove nomi, cinque uomini e quattro donne, con età che variano dai 22 ai 65 anni, che rappresentano le varie zone della provincia e che sono espressione delle indicazioni giunte dai circoli territoriali. L’assemblea ha approvato la proposta di lista senza voti contrari. A presentare i candidati nel corso dell’assemblea è stato il segretario provinciale Giovanni Zorzi.

«Si tratta di una lista che mette insieme profili noti, di grande esperienza e radicamento nel territorio ed elementi di novità e di apertura alle nuove energie della società trevigiana -afferma Zorzi- Ringrazio chi si è messo a disposizione per rappresentare il Partito Democratico in questa tornata elettorale. Dato il periodo, sarà una campagna che si preannuncia diversa da tutte le altre, dove però saranno come sempre fondamentali la partecipazione e l’impegno degli iscritti».

Questi i nove candidati

ANDREA ZANONI - capolista, 54 anni, consigliere regionale uscente e vicepresidente della commissione Ambiente in Consiglio Regionale, è stato parlamentare europeo e presidente della Lac - Lega per l’Abolizione della Caccia del Veneto e dell’associazione ambientalista Paeseambiente.

LUCIANA FASTRO, 48 anni, consulente, capogruppo in consiglio comunale a Pederobba e presidente dell’assemblea provinciale del Partito Democratico a Treviso.

CLAUDIO BELTRAMELLO, 51 anni, medico specialista in igiene, consulente e formatore nel campo dell’organizzazione e qualità dei servizi sanitari, è consigliere comunale del Pd a Castelfranco Veneto e coordinatore del gruppo strategico Sanità del Pd Veneto; in passato ha lavorato per il Cuamm e per l’Oms nella cooperazione sanitaria in Africa.

DONATELLA SANTAMBROGIO, 58 anni, consulente nel settore finanziario, è stata sindaco di Godega di Sant’Urbano, dove attualmente è consigliere comunale, ed è componente della direzione provinciale e dell’assemblea nazionale del Partito Democratico.

AIMAN MEROUAH, 22 anni, laureato in Economia aziendale ed attualmente studente magistrale in gestione aziendale a Ca’ Foscari, è consigliere comunale a Cordignano e componente dell'assemblea provinciale Pd, oltre che molto attivo tra i giovani democratici e partecipante alla Scuola di politica nazionale del Pd (ClasseDem).

RACHELE SCARPA, 23 anni, studentessa laureanda in Lettere, è stata coordinatrice provinciale della Rete studenti medi Treviso e coordinatrice regionale Rete studenti Veneto ed è attualmente responsabile stampa e comunicazione dell’esecutivo nazionale “Rete degli studenti medi”; è tra i promotori del movimento delle Sardine di Treviso.

SILVANO PIAZZA, 55 anni, editore, già sindaco di Silea per due mandati, attualmente vicesindaco con deleghe a Risorse economiche, Gestione e cura del patrimonio, Politiche sportive e rapporti con le società partecipate del Comune, è componente della segreteria provinciale del Partito Democratico di Treviso con delega alla Finanza locale.

GIULIA TONEL, 33 anni, laureata in Psicologia, impegnata professionalmente nel campo educativo e sportivo nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza, è stata segretaria del circolo di Motta di Livenza ed è attualmente consigliere comunale a Motta di Livenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

RENZO TREVISIN, 65 anni, pensionato, fino al 2019 vicesindaco e assessore del Comune di Ponzano Veneto, dipendente Miur dal 1980 al 2018 dove ha svolto attività di insegnamento e della formazione permanente degli adulti con attività anche presso il carcere minorile di Treviso, attualmente è consigliere comunale e presidente Adaf - Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di Treviso.