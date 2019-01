Il Comitato Preganziol Viva scenderà in campo alle prossime elezioni amministrative

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A seguito del notevole e costante impegno profuso a servizio del territorio di Preganziol, e all'ascolto quotidiano delle richieste e dei bisogni dei nostri concittadini, il comitato Preganziol Viva ha deciso di scendere in campo alle prossime elezioni amministrative. Come lo faremo? Proporremo le nostre idee a tutte le forze politiche e civiche che vorranno dialogare con noi. Tale intenzione nasce come risposta alla domanda: "Come vorremmo la nostra città?" Preganziol Viva ha creato un modo nuovo di interagire, dalla creazione di una pagina Facebook (la più seguita di Preganziol) e dall'ascolto delle esigenze e delle proposte dei cittadini sono sorti pensiero e proposte quotidiane. Un gruppo di giovani e di professionisti è già da mesi generosamente al lavoro per farsi “pensiero ed azione” all' interno e a favore delle nostre istituzioni. Puntiamo alla realizzazione di una Preganziol giovane, valorizzando, investendo e portando attenzione al tema sociale, alla disabilità, intendendo con esso il favorire l'aggregazione in ogni fascia d'età, e il tenere sotto attento controllo le problematiche sociali e bisognose di opportune misure di osservazione e di intervento. Altro punto sarà l'adozione di una nuova visione urbanistica che renda Preganziol una città moderna, con locali aperti anche a tarda serata, pronta ad investire sul turismo, che consideri le frazioni non una mera suddivisione territoriale ma parti rivestite della stessa importanza e considerazione del centro. Altrettanto importante sarà la realizzazione di un programma che investa sulla cultura, ed un'attenzione particolare alla salute, all'ambiente e agli animali. Insomma una Preganziol Viva spostando il focus del pensiero da mero territorio a comunità dove tutti si sentano parte viva e attiva. Famose sono le nostre battaglie, sul decoro urbano, prevenzione della west Nile, la riapertura dello sgambatoio per cani comunale, la sicurezza delle nostre abitazioni, dei passaggi pedonali, la prevenzione dei furti ed il controllo del territorio, contro la vergogna della prostituzione sulle strade e l'accattonaggio molesto al Cerd ed in tutto il territorio comunale, e molte altre che trovate nelle nostre pagine social “Preganziol Viva”. Poco è stato fatto in questi anni per migliorare la vita in questa città, per questo: Siamo pronti a rappresentare i cittadini con le nostre candidature, con alleanze, o anche eventualmente con un candidato sindaco condiviso.

Christian Badin Portavoce Comitato Preganziol Viva Preganziol

