Degrado per le vie secondarie di Santa Bona, Renosto: "Quartieri abbandonati all'incuria"

TREVISO "Vicolo Fossagera, quartiere di Santa Bona a Treviso. Siamo a 200 metri dalla Casa dei Gelsi. Da anni mi batto per il decoro e la visibilità dei quartieri e delle persone più in difficoltà, non solo ora a pochi mesi dalle elezioni come blatera qualcuno in cerca di voti. Qui l'erba e le ramaglie si sono impossessate della strada, manutenzione zero, da mesi in completo stato di abbandono. Alle elezioni amministrative prossime ricordiamoci di come vengono considerati i quartieri e di chi invece si impegna ogni giorno per migliorarli". A dirlo Enrico Renosto, ex consigliere comunale e referente politico per tutto il quartiere trevigiano. Quella segnalata in ogni caso da Renosto è una situazione conosciuta da tempo anche se pare nessuno se ne sia mai interessato nonostante venti giorni fa il Comune abbia anche approvato il nuovo Regolamento del verde che prevede dure sanzioni per chi non rispetti l'ambiente. "E' però possibile - chiosa infine Renosto - che il privato possa essere sanzionato se non cura siepi, orti o giardini di proprietà mentre nulla è previsto nel caso sia il Comune a non adempiere quanto previsto? La cura dei quartieri deve venire prima di tutto".

