Caos a Villorba: se ne vanno tre fedelissimi del sindaco Serena, la giunta vacilla

VILLORBA Caos totale a Villorba dopo le dimissioni tanto improvvise quanto inaspettate di tre fedelissimi membri della giunta leghista a capo della città. Per poca trasparenza nella gestione della sezione, mancata convocazione del direttivo e allontanamento di alcuni simpatizzanti, i fedelissimi del sindaco, Giacinto Bonan (vicesindaco), il capogruppo di maggioranza Riccardo Gagno e Roberto Marin, consigliere di amministrazione di Casa Marani, nominato proprio dal primo cittadino, si sarebbero dimessi dal loro incarico poche ore fa.

A riportare la notizia è La Tribuna di Treviso che spiega come la giunta leghista sia piombata nel caos dopo questa decisione improvvisa. La sezione dovrà essere commissariata, dal momento che la segretaria comunale Emanuela Parchi, è stata dimissionata dal direttivo. Peccato che ora la segreteria provinciale della Lega Nord voglia rinominarla nuovamente suscitando le ire del gruppo consiliare di Serena. Nella Lega di Villorba si va alla conta. Anzi, i sereniani hanno affermato che la nomina di Parchi vìola non solo lo statuto, ma anche ogni principio di terzietà. In una situazione politica simile, in cui le direttive del Carroccio cozzano violentemente contro quelle prese dai sindaci, non è da escludersi la possibilità di elezioni anticipate nel prossimo futuro. Un'ipotesi forse ancora lontana, ma quel che è certo è che il sindaco Serena sta vivendo le ore più difficili della sua lunga amministrazione.