Congresso Lega Nord Treviso: Dimitri Coin confermato segretario provinciale

TREVISO Se qualcuno si aspettava una sorpresa dal congresso provinciale della Lega Nord tenutosi domenica 28 maggio all'Hotel Bhr di Treviso, dev'essere rimasto molto deluso dal momento che i 500 presenti al ritrovo leghista hanno votato all'unanimità la riconferma di Dimitri Coin per la carica di Segretario provinciale e del Direttivo provinciale del partito.

Una votazione avvenuta al termine degli interventi del sindaco di Arcade Nico Presti, del presidente della provincia Stefano Marcon e del governatore del Veneto Luca Zaia. Salito sul palco Coin ha voluto ringraziare per la fiducia tutti i presenti, ricordando che ora l'obbiettivo su cui lavorare sono le future elezioni comunali a Treviso. E a chi gli chiedeva se nel partito ci fosse ancora posto per l'ex sindaco Gentilini, il nuovo Segretario provinciale ha risposto con un sì convinto a patto che lo Sceriffo non decida di presentarsi alle elezioni con un progetto tutto suo.