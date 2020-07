Elezioni regionali, ecco tutti i candidati del Partito Democratico di Treviso

La squadra del Partito Democratico di Treviso, per le prossime elezioni regionali, è pronta. Il consigliere regionale Andrea Zanoni sarà il capolista e con lui ci saranno anche Luciana Fastro (capogruppo in consiglio comunale a Pederobba e presidente dell'assemblea provinciale Dem), Claudio Beltramello (consigliere comunale a Castelfranco Veneto), Donatella Santambrogio (ex sindaco ed attuale consigliere a Godega Sant'Urbano), Aiman Merouah (22enne consigliere comunale a Cordignano), Rachele Scarpa (23enne già coordinatrice provinciale e regionale della Rete degli studenti), Silvano Piazza (ex sindaco di Silea), Giulia Tonel (consigliere comunale a Motta di Livenza e segretaria del circolo locale) e Renzo Trevisin (consigliere comunale a Ponzano Veneto).

La presentazione dei candidati è avvenuta nella giornata di sabato a Treviso, prima di spostarsi a Paese dove è stata inaugurata in via Olimpia la sede elettorale, per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi, di Zanoni (candidato a consigliere regionale). Per l'occasione era anche presente Arturo Lorenzoni, candidato dem a Presidente del Veneto. «Abbiamo fatto un’inaugurazione inedita, all’esterno, per rispettare rigorosamente le norme anti Covid-19 - dichiara Zanoni- Ora ci prepariamo a una sfida difficile, pronti a giocarla con il massimo impegno: ho già programmato diversi gazebo nei mercati e incontri su tutto il territorio per parlare del Veneto che abbiamo in mente e ascoltare proposte e critiche dei cittadini. In ogni caso, la sede resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19, e potrà essere contattata così: telefono 0422.918089, cellulare 328 9260762».

Nonostante i buoni propositi, la sfida all'attuale Governatore Zaia si profila molto complicata, ma il Partito Democratico non vuol sentir parlare di sconfitta anticipata: «Vogliamo giocarcela a viso aperto, questo è il fischio d'inizio. La squadra è formata sia da giovani di belle speranze che da politici affermati e per questo puntiamo a fare bene - dichiara il segretario provinciale del Pd, Giovanni Zorzi - Per quanto concerne gli obietti, punteremo in primis alla difesa della sanità pubblica e ad un welfare di qualità, senza però dimenticare la scuola e le altre attività formative, oltre ai servizi a sostegno dell'innovazione del sistema produttivo locale e ad un sistema di trasporto pubblico accessibile e integrato».

