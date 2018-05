Elezioni comunali: Squizzato raccoglie in un totem le proposte dei cittadini

VEDELAGO Come da programma verrebbe da dire, in questo caso quello di Sergio Squizzato, candidato sindaco civico per Vedelago alle imminenti elezioni amministrative, che nel suo documento programmatico depositato in comune ha dichiarato di voler affrontare il dibattuto e annoso tema della piazza di Vedelago in modo partecipativo, senza calare una soluzione dall’altro ma discutendolo assieme ai cittadini.

Per fare ciò, nelle scorse ore ha iniziato a raccogliere le proposte degli elettori con un’idea singolare: un totem dove ogni cittadino potrà attaccare la sua idea di centro e piazza per Vedelago. "Vogliamo che i cittadini sentano come qualcosa di veramente loro la piazza, deve diventare l’emblema di Vedelago, un simbolo non solo fisico, ma l’ideale luogo di vita e socialità che i cittadini possano identificare come davvero loro, l’essenza del comune dove coltivare relazioni e vita sociale" spiega Squizzato "Io che sono proprio di Vedelago ho sempre sentito la mancanza di una vera e propria piazza, non solo di una forma geometrica, ma proprio di un’agorà, un luogo di aggregazione e socializzazione, un punto di riferimento e ritrovo per attività, persone ed eventi, questo secondo me è un punto cruciale se vogliamo riprenderci il senso della nostra comunità, partire da un luogo simbolico dove ritrovare e coltivare la nostra collettività è il punto di partenza per riscoprirci tutti vedelaghesi. E’ per questo però che non trovo corretto proporre un progetto e basta, non è disegnando un tracciato che si da soluzione a questa mancanza per Vedelago, la piazza deve diventare un pezzo dei vedelaghesi, per questo noi pensiamo che il processo giusto per darle anima e forma sia la partecipazione del più ampio numero di abitanti, questo è solo l’inizio, se verrò eletto Sindaco faremo delle assemblee pubbliche e decideremo insieme le funzioni e la forma che la nostra piazza dovrà avere".

Il totem creato da Squizzato sarà posizionato di fianco al gazebo che ospita i candidati delle liste “Futuro in Movimento” e “Passione Vedelago”, sarà alloggiato sopra a un vero e proprio bersaglio, una metafora per centrare il punto della questione: l’obiettivo di dare anima e identità a un progetto per la piazza. Il progetto chiamato “Obiettivo Piazza” sarà accompagnato dall’hashtag #lapiazzasonoio. Chiunque potrà dare il suo contributo scrivendo la propria idea di centro e piazza attaccandola al totem con un post it, tutte le idee saranno raccolte e serviranno a dare avvio al progetto di piazza e di città che Squizzato intende proporre ai cittadini il 10 giugno prossimo.