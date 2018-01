Politiche 2018, ecco la "valanga rosa" di candidate per il Centro-Destra

TREVISO Sarà la Lega Nord (come da pronostico) a farla da padrona per il Centro-Destra alle prossime Politiche 2018, anche se i nominativi presentati dimostrano la voglia di rinnovo ad alti livelli visto che in molti da quest'anno rimarranno a casa. Parliamo di politici quali Gian Paolo Dozzo, Gianangelo Bof, Roberto Bet, Gianluigi Contarin e Luciano Dussin. Insomma, tra i senior si salva solo Gian Paolo Vallardi. Tra i nuovi innesti invece sicuramente è da notare la "valanga rosa" rappresentata da sindaci come Angela Colmellere, Sonia Fregolent e Monica Fantuz, senza scordare che Forza Italia ricandida ancora una volta l'avvocato Elisabetta Casellati e la sua collega Ingrid Bisa. Tra gli uomini le punte saranno invece Franco Manzato, Dimitri Coin e Massimo Candura, oltre agli immancabili Andrea Causin e Niccolò Ghedini.

Di seguito l'elenco dei candidati a Camera e Senato per le principali liste di destra tra Treviso e Belluno (Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Forza Nuova)

Camera plurinominale (Circoscrizione Veneto 1 - Collegio Treviso, Belluno)

Angela Colmellere - Lega Nord

Franco Manzato - Lega Nord

Marika Fantuz - Lega Nord

Giuseppe Paolin - Lega Nord

Lorena Milanato - Forza Italia

Dario Bond - Forza Italia

Sandra Savino - Forza Italia

Nicola Lodi - Forza Italia

Maria Cristina Caretta - Fratelli d'Italia

Luca De Carlo - Fratelli d'Italia

Marina Marchetto - Fratelli d'Italia

Gianni Luigi Capraro - Fratelli d'Italia

Ines Furlanetto - Forza Nuova

Giovanni Battista Patete - Forza Nuova

Cristia Fossati - Forza Nuova

Pietro Polesana - Forza Nuova

Camera uninominale (Circoscrizione Veneto 1)

Dimitri Coin (Castelfranco Veneto) - Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia

Ingrid Bisa (Montebelluna) - Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia

Marica Fantuz (Conegliano) - Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia

Raffaele Baratto (Treviso) - Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia

Mirko Badole (Belluno) - Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia

Senato Plurinominale (Circoscrizione Veneto 1 - Collegio Venezia, Belluno, Treviso, Rovigo)

Paolo Saviane - Lega Nord

Sonia Fregolent - Lega Nord

Gianpaolo Vallardi - Lega Nord

Nadia Pizzol - Lega Nord

Elisabetta Alberti Casellati - Forza Italia

Niccolò Ghedini - Forza Italia

Roberta Toffanin - Forza Italia

Andrea Causin - Forza Italia

Bartolomeo Amidei - Fratelli d'Italia

Cinzia Masarin - Fratelli d'Italia

Andrea Tomei - Fratelli d'Italia

Monica Mazzoccoli - Fratelli d'Italia

Senato uninominale (Circoscrizione Veneto 1)