Vedelago: presentata la lista Lega Nord a sostegno del candidato sindaco Andretta

VEDELAGO E’ stata presentata sabato mattina la lista Lega Nord che sostiene il candidato sindaco di Vedelago, Cristina Andretta. Si tratta di una delle tre liste che appoggiano il sindaco uscente eletto nel 2013. Tra i candidati della lista, composta da 10 uomini e 6 donne, il capolista è Giorgio Marin, 48 anni, imprenditore e attuale Segretario di Sezione, oltre che già candidato sindaco in una coalizione di centro destra con Lega e Forza Italia nel 1999.

Commenta il capolista, Giorgio Marin: “La nostra lista si presenta a questa tornata elettorale nella suo collocazione naturale in una coalizione di centro destra. La lista è formata da militanti storici del nostro movimento. Oltre a me, anche l’ex Segretario sezionale e più volte assessore, Renzo Franco, che ha tenuto insieme la nostra Sezione anche nei momenti difficili, Fabio Ceccato, già assessore a Vedelago, già capogruppo in Provincia e candidato sindaco della Lega alle precedenti amministrative".

"A questi militanti - continua Marin - si aggiungono alcuni tesserati del Movimento affiancati da nuove persone appartenenti alle diverse Frazioni e rappresentanti di tutte le categorie sociali e di tutte le fasce d’età. E’ rappresentato il mondo agricolo, sono rappresentate le partite iva, le associazioni di volontariato, il mondo del commercio, ci sono candidati che operano nella sanità, le associazioni sportive, con candidati atleti ma allo stesso tempo istruttori e gestori di importanti attività sportive. Non trascuriamo nemmeno la cultura, abbiamo in campo anche persone del mondo della musica, funzionari pubblici, tecnici specializzati e un rappresentanza dei pensionati. Come dice Salvini, la squadra vince, e noi insieme alla Lista Marco Perin e alla Lista Per Vedelago lavoreremo sul territorio e in mezzo alla gente per confermare Cristina Andretta Sindaco di Vedelago”.

Conclude il candidato sindaco, Cristina Andretta: “La mia attività politica si è sempre collocata al centro destra per cui ho accolto con piacere l’appoggio della Lega. La squadra è fatta di persone e devo dire che questa lista si compone di persone di qualità provenienti da vari settori ed è importante che ci sia un posizione politica comune in modo da dialogare con Provincia, Regione e Governo con una visione univoca ed unitaria capace di dare maggiore valore a Vedelago e alla nostra gente”.

QUESTI I CANDIDATI :

Bordignon Michele 33 INGEGNERE, Bresolin Alberto 27 ARTIGIANO, Cavarzan Fiorenzo 49 IMPIEGATO, Cavasin Nicola 34 IMPIEGATO, Ceccato Fabio 37 SCIENZE MOTORIE, Daniel Linda 32 ESTETISTA, Franco Renzo 58 TECNICO TELEFONICO, Ganz Fabio 44 METALMECCANICO, Laner Francesca 36 INFERMIERA, Mazzocato Maria Pia 63 BANCARIA IN PENSIONE, Nichele Alice 32 IMPIEGATA, Perin Carlo 37 AGRICOLTORE, Quaggiotto Edda 59 COMMERCIANTE, Serato Damiana 58 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, Zanatta William 44 OPERATORE SANITARIO