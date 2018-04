Fai Cisl: il trevigiano d'adozione Onofrio Rota è il nuovo Segretario generale

TREVISO Onofrio Rota è stato eletto alla carica di Segretario generale della Fai Cisl. Sul suo nome è convenuta la totalità del Consiglio generale nazionale della Federazione dell’agroindustria della Cisl. La votazione è avvenuta a Roma all’auditorium di via Rieti alla presenza di Annamaria Furlan. Rota subentra al calabrese Luigi Sbarra che nei giorni scorsi è stato eletto Segretario aggiunto della Confederazione di via Po. Per il Segretario della Cisl del Veneto si tratta di un rientro nella federazione nella quale ha sviluppato tutto il suo percorso sindacale. Ora avrà, come previsto dallo Statuto, 15 giorni di tempo per accettare in via definitiva la nuova carica, lasciando quindi quella di Segretario generale della Cisl del Veneto, assunto a febbraio 2016. «Nei prossimi giorni – ha anticipato – convocherò il Comitato esecutivo per avviare la consultazione interna ed individuare il nome di un candidato alla successione da presentare al Consiglio generale dell’Unione regionale».

LUCA ZAIA - “Un sincero augurio a Onofrio Rota, per il suo nuovo incarico di segretario generale della federazione agricola alimentare, ambientale industriale della Cisl nazionale. Sono certo che porterà con sé l’esperienza maturata in Veneto, prima nel sindacato agricolo della Cisl e poi, da due anni, nel più alto osservatorio della segreteria regionale della maggiore organizzazione sindacale del Veneto”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si congratula con il segretario generale della Cisl del Veneto, trevigiano di adozione, ora nominato ‘numero uno’ del sindacato nazionale Cisl degli operatori del primario. “La sua nomina - prosegue il presidente - dà continuità all’esperienza affinata nella nostra regione nella filiera dell’agroalimentare, come segretario Fai, in uno dei settori dove il mix tra tradizione e innovazione e la crescente specializzazione agroindustriale dettata dall’internazionalizzazione stanno producendo profondi cambiamenti nelle condizioni di lavoro e nelle relazioni sindacali. Sono certo che il Veneto e l’intera filiera agroalimentare, che del Veneto è uno dei punti di orgoglio, troveranno in Rota un interlocutore attento e preparato nonché un ottimo alleato nelle comuni battaglie per promuovere i punti di forza del ‘made in Italy’ e perseguire quei valori di qualità, eccellenza, sicurezza, etica e responsabilità sociale che devono essere la carta di identità di chi opera nel settore agroalimentare”.