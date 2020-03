Carlotta Aldighieri vicepresidente regionale per il Veneto di Gioventù Nazionale

È stata ratificata oggi la nomina di Carlotta Aldighieri a Vicepresidente Regionale per il Veneto di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Vicentina, 24 anni, laureatasi nel luglio del 2019 in psicologia allo Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Carlotta Aldighieri è un’educatrice appassionata di politica, amante dell’arte e impegnata nel sociale e nel volontariato nell’ambito educativo sociale all’interno di strutture protette per minori.

«Mi congratulo con Carlotta Aldighieri per questo suo nuovo ed importante incarico -commenta l’Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan- una ‘promozione’ meritata, che premia la dedizione di una ragazza da anni impegnata in politica. Sono certa che Carlotta saprà imprimere un nuovo slancio all’attività del movimento, accompagnando molti suoi coetanei in un percorso di formazione e crescita politica. Un’occasione, la sua nomina, per ribadire l’importanza della militanza e della formazione per chi amministra e per chi fa politica, anche alla luce di una classe dirigente troppo spesso non all’altezza delle aspettative degli elettori».

«I giovani devono essere il nostro pungolo quotidiano: anche da loro infatti ci aspettiamo un contributo in termini di idee e di presenza in questa dura battaglia contro il coronavirus -commenta invece l'On.Luca De Carlo, Coordinatore Regionale veneto di Fratelli d’Italia- la nomina a Vicepresidente Regionale di Carlotta Aldighieri contribuirà ad accrescere l’attività di Gioventù Nazionale in Veneto: le sue capacità ed il suo impegno saranno di grande aiuto in seno al direttivo regionale del movimento giovanile fondato nel maggio 2014 da Giorgia Meloni».