Gli under 30 candidati con Manildo sottoscrivono l'appello per il futuro di H-Farm

TREVISO "Treviso è la città capoluogo di un territorio che non merita di essere periferia dei grandi processi di innovazione. Negli ultimi anni Treviso è tornata ad essere una città attrattiva per i giovani e per attrattività non intendiamo solamente più ricca di eventi culturali. Parliamo di ragazzi che scelgono di rimanere a Treviso per vivere e lavorare. Per questo motivo seguiamo con partecipazione e interesse gli sviluppi del campus H-Farm, essendo H-Farm una realtà con cui molti di noi hanno avuto la possibilità di collaborare". A dirlo sono gli under 30 candidati alle prossime elezioni comunale con Giovanni Manildo.

"Non vogliamo pensare che i giovani talenti possano realizzarsi solamente spostandosi all'estero o a Milano. Viaggiare per formarsi o lavorare è un'esperienza straordinaria, ma un territorio da cui si può partire ma in cui non si può ritornare è un territorio più povero e questo è impensabile pensando alla forza produttiva della nostra provincia. Anche per questo ci mettiamo in gioco: Treviso deve essere una città in grado di mettere a sistema aziende e formazione, proiettando verso l'innovazione i settori in cui il nostro territorio è sempre stato forte - continuano i ragazzi - Non vogliamo che la parola futuro, sempre nascosta nel dibattito pubblico, scompaia dall'agenda del Veneto. Faremo quanto possibile perchè l'amministrazione trevigiana continui ad essere regista di uno sviluppo che dia prospettive ai giovani. Realtà come il campus H-Farm o il campus Treviso dell'Università Ca' Foscari Venezia rivestono un ruolo centrale per la competitività e l'attrattività di Treviso".

Ecco i candidati che hanno firmato: Gabriella Caamano, Andrea Calianno, Virginia Camolei, Paolo Chiarella, Fatima Diop, Alessandro Landi, Claudio Leonarduzzi, Martina Lovat, Merli Silvia, Stefano Pelloni, Enrico Perissinotto, Marco Raccamari, Nicolò Rocco e Sara Vianello.