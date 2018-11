Liberalizzare la A27: «Il governo intervenga con una robusta moral suasion su Autostrade»

«Il governo intervenga con una robusta "moral suasion" su Autostrade per l'Italia perchè la A27 venga liberalizzata da subito per tutta la durata dell'emergenza sulla rete viaria nord della provincia di Treviso» . Lo ha detto oggi il deputato di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, aggiungendo che «aver recepito le richieste dei sindaci non è sufficiente, il tempo che Autostrade per l'Italia si sta prendendo per decidere e rispondere è un tempo che il territorio non ha. In questi giorni stiamo assistendo al collasso della mobilità che si imbottiglia sulle direttrici alternative per bypassare i ponti crollati ma quelle strade non sono fatte per reggere un urto di questa portata e i disagi si stanno accumulando ora dopo ora. Chiedo al governo di intervenire con una azione decisa in cui si solleciti il gestore delle rete autostradale a fare quello che serve in questo momento di assoluta emergenza senza perdere altri giorni. Serve agire rapidamente, evitiamo il balletto dei fax . La maggioranza grillo-leghista si assuma subito le sue responsabilità e faccia atti concreti, necessari e urgenti».