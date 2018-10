Maltempo: Baratto chiede al Governo fondi speciali per sfollati e imprese

Un conto dei danni che non è ancora definitivo, anche perché si attende la perturbazione in arrivo, pronta a portare nel territorio regionale altre ore difficili, ma le prime stime parlano di conseguenze disastrose su agricoltura ed industria, con capannoni e campi sommersi, macchinari da buttare e piantagioni distrutte.

Alcune stime parlano di oltre un miliardo di danni per i solo Veneto colpito in tutte le province, ma con particolare durezza nelle province di Treviso, Belluno e Venezia. Proprio da Treviso, per voce del parlamentare Raffaele Baratto arrivano le prime richieste di intervento al Governo. «Ciò che sta accadendo in questi giorni - ha affermato il deputato di Forza Italia - è un’emergenza con pochissimi precedenti nella storia climatica della nostra Regione. I danni riguardano imprese, agricoltura, famiglie sfollate ma anche infrastrutture sensibili per il territorio regionale e provinciale. Alcune sono state letteralmente distrutte e ci vorranno mesi perché la situazione torni alla normalità. Altre - continua Baratto - potrebbero aver subito danni non visibili e il pensiero va ai ponti sul Piave urge un monitoraggio immediato delle condizioni dei viadotti e dei ponti interessati dalla piena eccezionale. Ciò che è fondamentale - dice Baratto - è che il Veneto non venga come al solito lasciato solo nella gestione dell’emergenza. Il Governo deve intervenire immediatamente, anche attraverso un decreto per il Veneto, stanziando i fondi necessari a consentire la riattivazione dei cicli produttivi delle imprese ed alle famiglie di rientrare nelle proprie case». Per queste ragioni il parlamentare trevigiano ha chiesto nelle scorse ore lo stanziamento immediato dei fondi d’emergenza.