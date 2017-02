Smog, Manildo invia lettera in Regione. L'assessore Bottacin: "Sa di cosa parla?"

TREVISO “Uno scritto ufficiale che richiede una risposta articolata e puntuale, perchè con una cosa seria come l’inquinamento non si scherza, e soprattutto non si strumentalizza”. Lo dice l’Assessore all’Ambiente della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin, in risposta alla lettera del Sindaco di Treviso Giovanni Manildo in materia di smog nelle città, arrivata alla presidenza della Regione nella giornata di venerdì. Bottacin ha sintetizzato così in otto punti alcuni degli aspetti della situazione e ha contestualmente ricordato a Manildo che si tratta di “una realtà che sta nei fatti”.

"Il potere di ordinanza – puntualizza Bottacin - spetta ai sindaci in quanto autorità sanitarie locali, non alle Regioni e quindi nemmeno al Veneto. Al tavolo nazionale sullo smog, poi, l’Anci nazionale ha sempre ribadito che il potere di ordinanza spetta ai sindaci e che le Regioni non devono intervenire e non esiste alcuna Regione in Italia che abbia emanato norme cogenti. Come dice inoltre il Ministro Galletti in una sua intervista, le uniche regioni che si sono attivate per il coordinamento dei sindaci sono Veneto e Lombardia. Per quanto riguarda invece il coordinamento, la Giunta regionale ha definito con delibera delle linee guida che i sindaci dovrebbero applicare a seguito di un certo numero di sforamenti(linee non cogenti per quanto sopra detto, n.d.r.). Inoltre, tali linee sono state condivise nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) da me presieduto con le 7 Province e i 7 Comuni capoluogo e sono state approvate all'unanimità come risulta dal verbale; di conseguenza non serve istituire un tavolo perché esiste già il CIS e ha già preso decisioni importanti Infine, i sindaci capoluogo dovrebbero condividere con i sindaci dei comuni limitrofi le linee guida in quelli che si chiamano tavoli zonali”. “Credo quindi – conclude Bottacin – di essere stato esaustivo e mi auguro di non dover ripetere all’infinito cose assolutamente note a tutti gli amministratori locali”.