Morti sul lavoro: indetto uno sciopero dei metalmeccanici per la giornata di lunedì

TREVISO Solo nella Marca Trevigiana si contano già sulle dita di una mano i morti sul lavoro da inizio anno, 11mila 352 denunce di infortunio sul lavoro nel 2017, un trend che tende tragicamente a crescere rispetto agli anni precedenti, sintomo di una situazione grave e di un abbassamento generale dell’attenzione: ecco allora lo sciopero veneto dei metalmeccanici di lunedì 5 febbraio cui Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil trevigiane aderiscono unitariamente.

L’alto numero di incidenti mortali nel nostro Paese, 952 di cui 87, in Veneto, a novembre 2017 (fonte Istat) e 589.000 (+ 2000 su sul novembre 2016), 69.000 in Veneto (+ 1000 su sul novembre 2016), e di incidenti sul lavoro spesso invalidanti, non posso mai essere considerati una fatalità né tanto meno un costo sociale inevitabile alla ripresa economica e all'aumento del PIL. Ecco allora forte la volontà dei sindacati di denunciare la grave situazione nella regione e di protestare contro la perdita di vite umane nei luoghi di lavoro, per rivendicare maggior sicurezza, imprescindibile anche in questa fare di ripresa. Lunedì 5 febbraio dunque, in tutte le fabbriche del Veneto e della Marca Trevigiana, il settore metalmeccanico effettuerà un’ora di sciopero con l’uscita anticipata a fine turno di lavoro o con un’ora di assemblea sciopero secondo le modalità che saranno stabilite dalle singole RSU.

Nella provincia di Verona, inoltre, saranno proclamate nelle aziende siderurgiche 8 ore di sciopero, con presidio davanti ai cancelli della azienda ASO a Vallese d’Oppeano - VRA dopo la morte di Maurizio Cossu, 42 anni, dipendente della Idrotecnograda, mancato il 31 gennaio scorso, cui vanno cordoglio e solidarietà di tutti i metalmeccanici della provincia di Treviso. Non solo sciopero: i sindacati dei metalmeccanici organizzeranno un incontro con i delegati alla sicurezza del Veneto per ascoltare le loro difficoltà nell’esercizio del loro ruolo di presidio alla Salute&Sicurezza e per dare più attenzione alle azioni di prevenzione agli infortuni. Sarà inoltre richiesto un tavolo di confronto a Federmeccanica Veneta per esaminare i dati sulle ore di formazione fatte, sulle politiche aziendali di prevenzione alla Salute&Sicurezza effettuate e per avere riscontri sulle procedure di assegnazione degli appalti soprattutto nelle aziende

“Non può essere sottaciuto il fatto che a perdere la vita è per l'ennesima volta un lavoratore di una ditta di appalto – denunciano Enrico Botter, segretario generale FIOM CGIL, Antonio Bianchin, FIM CISL, e Stefano Bragagnolo, UILM UIL - il contenimento dei costi specie quello del lavoro, la riduzione del salario e dei diritti dei lavoratori a partire proprio da quelle della sicurezza, è sempre più spesso perseguito dalle imprese attraverso modelli aziendali che parcellizzano il ciclo produttivo, con le esternalizzazioni, con gli appalti e tante volte anche con il ricorso al sub appalto. Inoltre, vi è sempre più spesso l'allungamento dell'orario di lavoro e con l’intensificazione dei ritmi di lavoro, il tutto a scapito della sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici. Una situazione inaccettabile - sottolineano i segretari delle tre sigle - che contrasta con la narrazione di imprese sempre più orientate, anche nella nostra regione, verso la digitalizzazione della produzione, con la sfida dell'innovazione tecnologica, con la cosiddetta industria 4.0”.