Il Movimento Italia nel Cuore candida, per le elezioni 2018, l'asolano Sergio Cantoni

ASOLO Le politiche del 2018 sono ormai dietro l'angolo anche in Veneto ed ecco spuntare sempre più candidati. Qui di seguito il comunicato stamp, completo, per la candidatura di Segio Cantoni. "Nasce ad Asolo il 13 Aprile 1976, è coniugato ed ha tre figli. Si diploma presso l’istituto Cavanis “Collegio Canova” di Possagno indirizzo Giuridico – economico – aziendale. Un uomo che si è costruito da solo, iniziando la sua carriera lavorativa come operaio per arrivare a ricoprire, oggi, la carica di titolare della sua impresa che opera nel settore della segnaletica stradale e stampa digitale. Grazie alla sua professionalità e alle sue eccellenti capacità relazionali e di coordinamento dei team di lavoro, si è costruito una rispettabile nomea professionale e umana che lo hanno portato a divenire uno stimato imprenditore del territorio trevigiano".

"Fin da ragazzo ha sempre mostrato un carattere deciso e risoluto prima nel campo scolastico a seguire in quello lavorativo per finire con la sua passione fin da giovane, il mondo della politica italiana. Sono diversi i progetti che ha sviluppato in ambito professionale per difendere le piccole e medie imprese dalla burocrazia che a volte le schiaccia. Parallelamente alla sua attività di imprenditore, si dedica alla politica entrando nel Movimento Italia Nel Cuore. Da sempre ritiene che la “buona” politica sia un mezzo indispensabile per realizzare qualcosa di importante e fondamentale per il nostro Paese al fine che tutti ne possano beneficiare. Per queste Politiche 2018, Sergio Cantoni vuole valorizzare il suo territorio, quello del Veneto e tutelarne il patrimonio artistico - culturale e preservare lo sviluppo e la produzione delle piccole - medie imprese integralmente 'Made in Italy', tessuto fondamentale dell’economia veneta. L’obiettivo politico di Cantoni è quello di abbassare le imposte per le aziende e di ideare contratti più sicuri per i dipendenti delle piccole e medie imprese che molto spesso tendono a chiudere. Ma sarebbe troppo limitativo occuparsi solo di queste tematiche. Sergio Cantoni è attento anche a quelle che riguardano il mondo del sociale e della micro-corruzione che spesso vengono tralasciati da tutti, soprattutto dai media. Entra a far parte del Movimento Italia nel Cuore nel Febbraio 2017, dopo essere venuto a conoscenza dell’esistenza del Movimento, si avvicina alla linea politica dello stesso che sposa a 360° il suo pensiero politico. Riconosce in questa nuova realtà politica la valenza e la serietà dei fondatori, il loro statuto e l’ideologia. Tutto questo fa scaturire in Sergio Cantoni, la voglia mai sopita, di scendere in prima linea, per poter finalmente combattere una politica corrotta che non porta e non porterà mai a niente".

Queste le sue parole: “ll Movimento Italia nel Cuore si presenterà sul 70% delle circoscrizioni Italiane ma per far questo è necessario che i veneti e gli italiani abbiano fiducia e stima in persone che nella propria vita abbiano dedicato tutto di sé stessi alla causa per gli altri. E’ pertanto necessario e urgente raccogliere le firme a sostegno del partito. Ogni cittadino che si senta etico e onesto ha il dovere di recarsi nei comuni e firmare affinché il MIC si possa presentare alle urne il 4 Marzo. E’ arrivato il momento di mettersi in gioco, con programmi politici che permettano di migliorare la situazione del Veneto e del nostro Paese. Abbiamo un estremo bisogno di coraggio, crescita, onestà, sincerità e sopratutto di dignità italiana. Ci sono persone nate per sgobbare ed altre nate per stare a guardare. Io ritengo che sia venuto il momento di agire”.

“MOVIMENTO ITALIA NEL CUORE” - Si tratta un movimento politico che si occupa dei problemi concreti e quotidiani della gente: "La scelta del nome e del simbolo rappresentano le donne e gli uomini italiani che vivono la quotidianità con spirito di sacrificio, umiltà e onestà. Si è creato un team di donne e di uomini italiani che si uniscono per un obiettivo comune, quello di costruire una nuova classe politica, basata sul fare e non sul “lamento”. Il MIC vuole creare una nuova classe politica che rinnoverà il sistema Italia, con persone che provengono dal mondo reale e vivono quotidianamente sulla propria pelle, le dinamiche della vita.