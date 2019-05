Paola Roma chiude la campagna elettorale con il Governatore Zaia

Chiusura di campagna elettorale con grande supporto per Paola Roma che venerdì 24 maggio alle 17.30 alla Locanda Roma in via Roma, 80 a Ponte di Piave, ha organizzato un momento conviviale per ritrovare cittadini, sostenitori e amici prima del silenzio elettorale. E a celebrare il momento, ci sarà un ospite davvero speciale: il Governatore del Veneto, Luca Zaia.

«Abbiamo condiviso con i cittadini il nostro programma, scritto per loro e insieme a loro in tantissimi incontri nel capoluogo, nelle frazioni, nei locali, nelle piazze. Incontri di presentazione della lista, incontri di approfondimento come quelli su Legittima Difesa, sull’Agricoltura, su Sociale e Sanità e sul Piave e il Rischio Idrogeologico. Siamo voluti andare verso le diverse fasce di popolazione, incontrando gli anziani nelle colazioni nei diversi bar, i più giovani agli aperitivi nelle locande e le osterie, poi le associazioni di volontariato, quelle sportive, le aziende. Siamo stati presenti col gazebo davanti al municipio nei weekend, condividendo le idee e il futuro di Ponte di Piave con tutti i cittadini. Dopo questi mesi di campagna elettorale, durante la quali ci siamo spesi in tutto e per tutto, vogliamo chiudere la campagna nel migliore dei modi, assieme al Governatore Luca Zaia» conclude Paola Roma, candidata a sindaco di Ponte di Piave con la lista ViviPonte.