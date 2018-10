Il Partito democratico invita i suoi iscritti a lezione di politica e comunicazione

Al via il corso di formazione in “Politica e comunicazione: strategie, idee e strumenti per sconfiggere la propaganda”, organizzato dalla Segreteria provinciale del Partito Democratico che si articolerà in tre serate aperte a iscritti e simpatizzanti della provincia di Treviso.

«Viviamo in tempi in cui l’efficacia del lavoro politico sul territorio si misura anche dalla capacità di saperlo comunicare al meglio – spiega il segretario provinciale Giovanni Zorzi - Per questo il corso cerca di dare risposta ad una precisa richiesta di militanti e amministratori che ogni giorno sono chiamati a interagire con cittadini ed elettori in un clima condizionato da propaganda e strumentalizzazioni». Saranno affrontati tutti gli aspetti della comunicazione politica: dai rapporti con i corrispondenti della stampa locale alle istruzioni su come preparare comunicati incisivi, dall'organizzazione delle campagne elettorali fino al tema, tanto discusso, della comunicazione attraverso i social media. Ogni incontro sarà arricchito dall’esperienza di ospiti di riconosciuta competenza: giovedì 24 ottobre sarà presente Tiziano Marson, già caporedattore de Il Mattino di Padova e La Tribuna di Treviso, Giovedì 8 novembre Matteo Bellomo, spin doctor responsabile di numerose campagne elettorali in Veneto e, infine, Giovedì 22 novembre Francesco Nicodemo, già responsabile comunicazione del Pd nazionale e della presidenza del Consiglio dei ministri, ora consulente di comunicazione strategica e autore di pubblicazioni sull’utilizzo dei social networks in politica. Primo incontro giovedì 25 ottobre presso la sede della Federazione provinciale in via Castagnole 20/M, Treviso, dove si terranno tutti gli appuntamenti.