Cementi Rossi di Pederobba, Bottacin replica alla senatrice Puppato: "E' senza vergogna"

TREVISO "La senatrice Puppato si dimostra ancora una volta senza vergogna”: replica seccamente l’assessore regionale alle politiche ambientali Gianpaolo Bottacin alle affermazioni della sen Laura Puppato che con un’interrogazione ai ministri Galletti e Calenda li sollecita ad intervenire sulla Regione perché siano posti criteri più restrittivi sul piano ambientale in merito al progetto per bruciare plastica nei forni della Cementi Rossi di Pederobba, nel trevigiano.

"Anziché presentare un’interrogazione priva di qualsiasi valore – risponde Bottacin – mostri che peso politico ha facendosi promotrice di un progetto di legge che vieti di utilizzare plastiche e copertoni come combustibile all’interno del cementificio e lo faccia approvare. O si limita all’interrogazione perché forse non conta nulla?".

"Con le sue affermazioni che tirano in ballo la Regione – conclude l’assessore veneto – la senatrice si mostra però sicuramente senza vergogna, perché appaiono sui giornali solo a due giorni di distanza dalla decisione del suo governo di impugnare le norme con cui la Regione aveva posto delle limitazioni in materia di cave e di fonti rinnovabili di energia, come i pirogassificatori. La motivazione è che ledono le competenze esclusive dello Stato. Come mai, allora, la senatrice non chiede regole più stringenti al governo?"