Strappo nella maggioranza a Vedelago: i progressisti e civici correranno da soli

VEDELAGO. Nonostante l’apertura, dichiarata a mezzo stampa, del fronte progressista e civico della maggioranza uscente in consiglio comunale ad una nuova proposta di collaborazione con sindaco e vicesindaco dopo cinque anni di governo condiviso, Andretta e Perin hanno risposto con un secco mutismo ignorando la richiesta al dialogo che era stata loro inviata, voltando così di fatto le spalle agli ex alleati dichiarando di candidarsi da soli e lanciandosi, con tutta probabilità verso un’intesa con la Lega per la corsa al rinnovo del Consiglio Comunale di Vedelago. I civici e progressisti incassano non senza qualche malumore il benservito ricevuto dalla Sindaca, dopo cinque anni di collaborazione, era quasi naturale infatti aspettarsi un bis, o almeno una qualche forma di dialogo. Assessori e Consiglieri uscenti avrebbero infatti preferito un confronto diretto prima di ricevere una chiusura totale dagli ex colleghi di maggioranza. Nonostante il gruppo avesse manifestato, attraverso le parole degli assessori Beltrame e Squizzato, la propria apertura al dialogo per la condivisione di un programma e di un progetto per la città di Vedelago e le sue frazioni con l’altra parte della maggioranza, nessuna proposta ha raggiunto i progressisti e civici, che si sono trovati così davanti al fatto compiuto. Il gruppo consiliare ha così commentato la vicenda: <>. Il gruppo che si ripresenterà alle elezioni è formato da Stefano Beltrame, Orazio Cavallin, Mara Carraro, Gloria Reginato e Sergio Squizzato. Attorno a loro si sono radunati molti volti nuovi che supporteranno un progetto di governo che metta al primo posto l’ambiente, il sociale e il benessere e la salute della comunità cittadina, con un occhio di riguardo verso i più giovani. Le due liste civiche sono di spirito progressista e comunitario, fortemente radicate nell’identità e nei valori di un territorio fragile ma prezioso come quello di Vedelago.