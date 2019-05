Europee 2019: Gianantonio Da Re unico europarlamentare eletto nella Marca

La provincia di Treviso porta un unico candidato al Parlamento Europeo di Bruxelles. Nelle ultime tre elezioni europee gli europarlamentari trevigiani sono passati da 4 a 1. Quest'anno a cantar vittoria è Gianantonio Da Re, simbolo della Lega trevigiana, che ha ottenuto 43.387 preferenze. Sarà lui a rappresentare la Lega trevigiana all'Europarlamento.

Un risultato che lascia particolarmente soddisfatto il sindaco di Treviso, Mario Conte, spesosi davvero molto in queste settimane per sostenere la candidatura europea di Da Re. Nel capoluogo di Marca la Lega ha ottenuto il 39% di consensi alle europee diventando il capoluogo veneto con la percentuale più alta di voti ricevuti dal partito. Un risultato che non premia solo Da Re ma tutta l'amministrazione cittadina. A Treviso la Lega si è dimostrata ancora saldamente al comando dopo la vittoria alle ultime elezioni comunali. Da Re ha voluto festeggiare la vittoria con un brindisi all'osteria Arman. Inizialmente restio a candidarsi, Da Re ha portato a casa la vittoria con una campagna elettorale durata solo 19 giorni. Troppo ampio il consenso della Lega nella Marca, la vittoria è stata una conferma. Grazie a Da Re la Marca continua dunque ad avere un rappresentante a Bruxelles.