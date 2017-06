Incontri con la Regione su aeroporto e cittadella della salute: "Manildo assente"

TREVISO “Il capoluogo dovrebbe essere il punto di riferimento istituzionale per tutto il territorio sulle grandi questioni. Ma Giovanni Manildo è troppo preso dal leggere i sondaggi per occuparsi dei suoi compiti come Sindaco di Treviso e degli interessi dei trevigiani”. Mario Conte, capogruppo della Lega Nord – Liga Veneta in consiglio comunale critica la mancata presenza di esponenti dell’amministrazione del capoluogo agli incontri con la Regione su Aeroporto e Cittadella della Salute.

“Hanno mandato un dirigente, quindi una figura certamente non titolata a svolgere dei ragionamenti politici. Ma i temi dell’aeroporto e della qualità del servizio sanitario sono strategici e non solo di natura tecnica. Dove erano Manildo e gli assessori quando invece gli altri Comuni interessati erano rappresentati dai loro amministratori? Questa è sciatteria, superficialità e trascuratezza amministrativa. I trevigiani devono sapere che i loro interessi, in questo come in tanti altri casi, non vengono difesi dagli organi istituzionali. Manildo è già tutto preso dalla campagna elettorale, magari a leggere sondaggi e cercare di capire come cambiare i numeri per farli diventare a suo favore. Se questo è il clima ad un anno dalle elezioni allora c’è davvero di che preoccuparsi”.

“Treviso è una città alla deriva, lasciata incustodita da quelli che pensano che fare amministrazione sia cambiare un senso unico, chiudere una strada, pedonalizzare senza aver fatto i parcheggi e organizzare dei mercatini. Peccato che si stia attraversando una fase in cui temi relativi al governo del territorio siano tanti e complessi. E a discussioni fondamentali come quelle su Aeroporto e cittadella della salute Manildo manda un tecnico: o non ha capito o davvero è inadatto e inadeguato al ruolo che sta occupando”. “La città ha bisogno di altro spessore e soprattutto di maggiore impegno e dobbiamo liberarci da quelli che giocano a fare le autorità quando invece servono un vero Sindaco e assessori veri e capaci”.