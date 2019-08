Burlesque al mercato dei vecchi mestieri: «Quanta ipocrisia»

Abbiamo seguito con attenzione il polverone di polemiche abbattutosi sulla manifestazione che si terrà a Treviso in Piazza San Pio X denominata "Il mercato dei vecchi mestieri". Polverone sollevato soprattutto dal mondo cattolico perché un settore sarà dedicato alle case chiuse e qui si svolgeranno spettacoli di Burlesque. Siamo davvero allibiti dall'ipocrisia dei personaggi che hanno dato inizio alla contestazione e siamo anche stupiti dalle rassicurazioni che si sono sentiti in dovere di dare il Sindaco e il Vicesindaco.

In primis la diocesi di Verona (ci chiediamo cosa c’entri Verona con Treviso?) per voce di don Bruno Fasani che oggi afferma "trovo l'iniziativa di cattivo gusto, é un tradimento contro le nuove generazioni, un evento che crea eccitazione di massa e ulteriore transessualismo", mentre proprio lui contraddicendosi affermava in occasione del Gay Pride di Verona che "i gay non sono contro natura, quindi evolviamoci".

Ci faccia capire don Fasani come conciliare le due affermazioni, per uno spettacolo di Burlesque arriva a parlare di transessualismo, mentre per il gay pride ci dovremmo evolvere. A questo punto ci sentiamo in obbligo di dare un consiglio a don Fasani, tra una sciocchezza e l'altra si ripassi la differenza tra diritto positivo e diritto naturale. In merito all'amministrazione comunale di Treviso, ci sembra ridicolo che per uno spettacolo comunicato ad aprile abbia dovuto, all'ultimo momento specificare, raccomandare e tranquillizzare l’opinione pubblica.....per caso ha paura della diocesi di Verona?

E infine per qualche artista che afferma che tale spettacolo, messo in mostra al mercato degli antichi mestieri può affiancare il burlesque alla prostituzione, gli chiediamo se ci giudica tutti dei poveri deficienti. Dopo i vari film, i vari spettacoli in giro per l'italia, credo che tutti sappiano cos'é il burlesque. Lasciateci godere la manifestazione ed evitate polemiche, anche perché le vostre tesi non reggono, e sarebbe anche ora di ripensare all'apertura delle case chiuse, si toglierebbe la prostituzione dalle strade, la tratta delle schiave sessuali, si eviterebbero tantissime malattie per contagio sessuale e non ultimo si avrebbe anche un chiaro vantaggio fiscale.

Fratelli d'Italia

Provincia di Treviso