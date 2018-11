Raccolta di firme contro la fattura elettronica e l'austerity nella sanità veneta

Fratelli d'Italia da domani 24 Novembre sarà presente nelle piazze per la raccolta firme contro la Fattura Elettronica e per denunciare le politiche di austerità messe in campo da Zaia nella Sanità Veneta. Il dott. Sandro Taverna, portavoce provinciale di Treviso avvisa: «Di settimana in settimana, saremo presenti con i nostri gazebo in tutti i comuni della Marca. Questo Sabato si inizia da Preganziol (gazebo in via Terraglio civ. 210). Sabato 1 dicembre appuntamenti a Villorba e domenica 2 dicembre in Piazza dei Signori a Treviso per proseguire a Mogliano, Quinto di Treviso, Casale sul Sile, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e via via in tutti gli altri comuni . Presso i nostri gazebo raccoglieremo le firme per una petizione popolare contro la Fattura Elettronica e tramite informazioni denunceremo la finta eccellenza della Sanità in Veneto».