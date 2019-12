Lega, domani in Veneto “No Tax Day” con Zaia, Fontana, Stefani e Bitonci

Domani, sabato 14 dicembre, è il NO TAX DAY della Lega. A Verona, dalle 10 in sala Lucchi (piazzale Olimpia, 3), a Mestre, dalle 15 all'hotel Russot di via Orlanda 4 e a Quinto di Treviso, dalle 17,30 al Bhr Hotel di via Castellana 2, sono previsti eventi per spiegare la manovra delle tasse voluta dal governo giallorosso e tutte le proposte alternative presentata dalle Lega. A illustrare il programma e le iniziative ci saranno Lorenzo Fontana, ex ministro per gli Affari Europei, deputato e vicesegretario federale della Lega, Luca Zaia, governatore del Veneto, Erika Stefani, senatrice e ex ministro agli Affari Regionali, Massimo Bitonci, deputato, già sottosegretario all'Economia e Paolo Tosato, senatore Lega. "L'attuale governo sta colpendo comparti strategici per la nostra economia, ma con le tasse non si costruisce la crescita. Per noi la priorità è e sarà sostegno a famiglie e imprese", dice Fontana.