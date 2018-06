Giunta, Nieri: “Importante una delega alle pari opportunità”

TREVISO Per la consigliera comunale Michela Nieri “è fondamentale che il Sindaco Conte preveda per il suo mandato una delega alle pari opportunità ”. “Mi permetto di consigliare al nuovo Sindaco Mario Conte di prevedere una delega alle pari opportunità. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, penso che una delega in tal senso sarebbe un forte segnale - dice Michela Nieri, consigliere comunale PD a Treviso - anche per rassicurare tutti i cittadini. È importante, infatti, che l’Amministrazione di Treviso si spenda al fine di rimuovere ogni ostacolo che possa impedire ai trevigiani, la partecipazione alla vita economica, politica e sociale per ragioni di genere, religione, convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico”. La Nieri esprime la propria preoccupazione relativa al fatto che il lavoro portato avanti in città negli ultimi cinque anni possa andare perduto “un patrimonio di relazioni e un bagaglio di conoscenze e iniziative inestimabile, in particolare per la parità di genere”. “Mi auguro che la nuova Amministrazione comunale dia giusta importanza al percorso iniziato nel 2013 sulle pari opportunità - conclude Nieri - e lo rafforzi assegnando una delega”.