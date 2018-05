Una Velostazione a Treviso, la proposta di recupero dell’area Ex Consorzio Agrario

TREVISO Da anni la politica locale ha discusso del futuro dell’area dell’Ex-Consorzio Agrario. Uno stabilimento abbandonato di 11 mila metri quadri a ridosso del PUT e del fiume Sile, imbocco della Restera e della Greenway del Sile. "Abbiamo una proposta!" - afferma la lista "Coalizione Civica" Cos’è una VeloStazione Una velostazione (o ciclostazione) è una struttura dedicata allo sviluppo eall’incentivo di una mobilità su due ruote e allo sviluppo di servizi in grado di promuovere un turismo verde e sostenibilealla comunità e a chi viene da fuori.

Nel concreto una velostazione è una struttura che assume un ruolo di interscambio tra bicicletta e trasporto pubblico attraverso:

un parcheggio al coperto e custodito, per poter parcheggiare in modo sicuro la propria bicicletta,

un servizio di riparazione e manutenzione.

un servizio di noleggio per il turista che vuole conoscere gli itinerari ciclabili della nostra provincia.

un punto informativo (con guide turistiche, etc.)

un punto di ristoro, eventualmente dotato di distributori automatici con bevande, merende, pasti e soprattutto kit di pronto soccorso, kit di manutenzione della bici

punto di ricarica cellulare

Si tratta dunque di un tipo di servizio che non si sostituisce alla classica rastrelliera della città ma che riesce a disporre della comunità e del turista di una serie di servizi aggiuntivi.

Ex Consorzio Agrario. L'ex-consorzio agrario al Ponte della Gobba è di proprietà della Regione ed è oggetto di un piano di recupero approvato dalle giunte leghiste ormai molti anni fa che prevede la realizzazione di appartamenti, negozi, uffici. Ovviamente la Regione non ha mai avuto alcun interesse a realizzare direttamente l'operazione immobiliare ma riteneva che ci fosse qualche costruttore interessato a rilevare l'area con la cubatura già approvata. Finora ciò non è accaduto e non ci sono notizie di imprenditori interessati.

La Regione ha l'immobile bilancio per un valore di 3.500.000 € e, viste le condizioni degli edifici, è tutt'altro che escluso che entro breve tempo sia costretta a sostenere costi di manutenzione straordinaria e di consolidamento per evitare problemi di crolli o simili. La richiesta dell'amministrazione cittadina dovrebbe essere quella alla Regione di cedere gratuitamente l'immobile al Comune, visto che non riesce a venderlo e rischia di dover sostenere delle spese. Poi, attingendo anche a fondi europei, il Comune potrebbe avviare il recupero.

Treviso, città della bicicletta e del turismo su due ruote

La città di Treviso negli anni si è conquistata la fama di essere la ‘città della bicicletta’ grazie ad un’industria molto importante nel settore. Non di minore importanza è la realizzazione di Ciclovie che attraversano Treviso e permettono al turista e al cicloamatore di raggiungere Jesolo attraverso la Greenway del Sile, le Dolomiti attraverso la Monaco-Venezia e la città di Padova per la via Ostiglia. Un servizio in grado di portare un bacino d’utenza di oltre 500 mila persone (1) ma chenecessita di adeguati servizi di accoglienza. Attraverso la realizzazione di una VeloStazione, in prossimità dell’imbocco con la Restera e con la Greenway del Sile, sarà possibile promuovere un turismo ambientale sia per il turista che arriva a Treviso e che vuole conoscere il nostro territorio, sia per chi giunge a Treviso in bicicletta da una delle Ciclovie sopra citate.

Bicicletta ma non solo

L’area dell’ex Consorzio Agrario avrebbe la capacità di offrire ulteriori servizi non strettamente connessi all’uso della bicicletta o alle funzioni turistiche di essa. La creazione di un ruolo di ristoro contribuirebbe a restituire alla cittadinanza un luogo di socialità per tutti i cittadini. Alcune proposte di servizi aggiuntivi: