Eroica Marathon, a Vittorio Veneto arriva il ministro dello sport Luca Lotti

VITTORIO VENETO Il ministro Luca Lotti sarà a Vittorio Veneto domani 20 gennaio 2018 alle 12.30. Il titolare del dicastero dello Sport presenzierà, con il sindaco Roberto Tonon e con l’onorevole Roger De Menech, alla conferenza stampa di presentazione della Eroica Marathon che si terrà presso la Sala di Rappresentanza della sede municipale. La gara è programmata per il prossimo 18 marzo.

All’incontro con il ministro Lotti, oltre ai membri del Comitato Organizzatore, prenderanno parte anche i sindaci dei comuni contermini interessati dal percorso della competizione. La presenza di Lotti a Vittorio Veneto testimonia l’importanza assunta da questo particolarissimo evento sportivo. Il Ministero ha infatti deciso di sostenere economicamente l’iniziativa con un contributo ad hoc - che si aggiunge a quello erogato dall’Amministrazione di Vittorio Veneto - in ragione del suo alto valore simbolico. L’Eroica Marathon viene infatti organizzata in edizione unica per celebrare il centenario della fine della Grande Guerra e non sarà ripetuta negli anni a venire.