Zorzi: "Un Decalogo contro il grande inganno del centrodestra"

TREVISO “Conte - commenta Giovanni Zorzi, con un gioco di parole sui due omonimi alla ribalta in questi giorni - non va bene né a Roma né tantomeno a Treviso. Non c’è indipendenza di pensiero, non c’è visione di città, non c’è sincera passione: entrambi sono espressione di decisioni prese altrove. Noi siamo al fianco di Giovanni Manildo e dei nostri candidati per il buon governo della città e per il vero cambiamento, quello portato avanti con coraggio in questi anni, e non possiamo non denunciare questo bluff, così come non possiamo non denunciare il grande inganno di Lega e destre che nascondono, dietro la facciata di forza di cambiamento,le responsabilità sulle condizioni in cui si trovava la città cinque anni fa: senza un’idea di futuro, senza alcun progetto di cura per i più deboli e fragili, senza l’orgoglio di essere una città dinamica e attrattiva”.

Conclude Zorzi: “Come PD dimostreremo in questi giorni che i trevigiani non credono agli inganni e che la Treviso aperta, inclusiva e plurale c'è ed è più forte che mai di fronte al pericolo di un ritorno al passato”. Ecco i 10 punti del volantino - denuncia del PD:

Il centrodestra sta ingannando tutti noi i trevigiani. Come?