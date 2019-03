Traumi sportivi, parlano gli esperti: incontro stasera a Casale sul Sile

Il trauma nello sportivo può essere non solo causato direttamente dall'attività fisica ma anche legato a fattori esterni che possono dipendere dall’ambiente in cui si svolge lo sport, come superfici di gioco scivolose, condizioni climatiche non adatte all’attività sportiva, o da contrasti di gioco volontari e non, che si verificano soprattutto negli sport di squadra. Indispensabile diventa quindi non solo un lavoro fisico di rinforzo muscolare atto a prevenire il trauma ma anche un approccio corretto alla cura per la ripresa dello sport nel minor tempo possibile.

Dei traumi sportivi nello sport si parlerà nell'incontro formativo “Casale si-Cura; I traumi nello sportivo” che si terrà oggi Giovedì 21 Marzo presso l'auditorium in via Vittorio Veneto a Casale sul Sile organizzato dal comune di Casale e dalla Polisportiva Casale. Interverranno il dottor Mirco Marchiori e dottor Boschiero ortopedici esperti in traumatologia sportiva della Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier. Un esempio di come ci si possa riprendere da un trauma e tornare a vincere è Anna Bullo atleta 20enne di Peseggia di Scorzè campionessa italiana e medaglia di bronzo ai mondiali di ginnastica aerobica «E’ da 12 anni che pratico ginnastica aerobica e nonostante i vari infortuni sono riuscita ad ottenere il titolo nazionale e ad arrivare terza ai mondiali. Ciò che conta -dice Anna Bullo- è non mollare mai, un infortunio può capitare a tutti ma l’importante è rialzarsi e si torna più forti di prima».

«Durantel'attività sportiva è molto facile incappare in alterazioni come traumi, distorsioni o contusioni. Questo comunque non deve spaventare assolutamente l'atleta perché per ogni lesione c'è un rimedio»: ha detto Il dottor Mirco Marchiori che durante la serata, assieme al dottor Boschiero, risponderà alle domande poste dal pubblico. L’ingresso è ad entrata libera.