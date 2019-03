Il dottor Del Re visita "La Nostra Famiglia" di Conegliano

Martedì pomeriggio ha fatto visita a La Nostra Famiglia – IRCCS “E. Medea” di Conegliano il dott. George Louis Del Re, nuovo direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Ulss 2, Marca Trevigiana. E’ la prima volta da quando ha assunto il nuovo incarico ed è stata una importante occasione per prendere visione delle peculiarità della struttura e delle attività. E’ stato accolto dalla direzione Regionale e di Polo che ha illustrato le caratteristiche del servizio, successivamente è stato accompagnato nei vari ambulatori e reparti presso i quali ha potuto constatare il quotidiano lavoro dei professionisti, le strumentazioni indispensabili per le attuali valutazioni e, mediante un confronto con gli operatori, la specificità della presa in carico e gestione della molteplicità di situazioni e patologie.

Il Dott. Del Re, pur conoscendo già La Nostra Famiglia in quanto ha ricoperto precedentemente il ruolo di Direttore dell'Unita Operativa Complessa infanzia adolescenza famiglia e consultori del Distretto Pieve di Soligo e Distretto Treviso Nord, ha dimostrato interesse per aver visto da vicino il servizio che ogni giorno viene svolto per garantire ai bambini e ragazzi una qualità di vita migliore.