Diagnostica prenatale, a Conegliano visite in teleconferenza con le future mamme

L’Unità Operativa Semplice di Diagnostica Prenatale dell’Ospedale di Conegliano, in questo momento storico segnato dall’emergenza Covid-19, ha deciso di offrire alle donne in gravidanza la possibilità di un incontro settimanale a carattere informativo riguardante il percorso diagnostico prenatale utilizzando la piattaforma google-meet.

«Questo servizio – spiega il direttore dell’Unità Operativa, dottor Alberto Rossi - consentirà alle nostre pazienti di ottenere informazioni dirette in merito ai servizi offerti dalla nostra Unità Operativa avendo anche la possibilità di porre domande riguardanti dubbi e perplessità». Le donne in gravidanza interessate a fruire di tale opportunità potranno contattare tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il numero telefonico 0438-663290 per accordarsi con la Segreteria del Servizio relativamente al successivo collegamento su piattaforma Google-meet per la consulenza on line.