Ulss 2, nominati quattro nuovi primari di Unità operativa complessa

In arrivo, nell’Ulss 2, quattro nuovi direttori di Unità Operativa Complessa: il dottor Marcello Mazzo che prenderà il posto della dottoressa Michela Frezza alla guida del Ser.D aziendale, la dottoressa De Salvia che andrà a dirigere la Medicina Legale, la dottoressa Stefania Volpato che andrà a guidare le Cure Primarie del Distretto Treviso e il dottor Giovanni Vicario che sarà, invece, il nuovo primario del Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Vittorio Veneto.

I nuovi primari

Marcello Mazzo, nato a Padova nel ’62 e laureatosi in Medicina e Chirurgia nell’Università Patavina nell’88, ha successivamente conseguito le abilitazioni in Farmacologia clinica, Biochimica e Chimica Clinica e Psichiatria. Ha, inoltre, seguito corsi universitari di perfezionamento in medicina della farmacotossicodipendenza e formazione manageriale, oltre a un master di formazione e supervisione all’intervento sistemico relazionale nei servizi territoriali. Dal ’94 lavora presso l’Ulss di Rovigo, dove dal 2014 ricopre l’incarico di direttore del Dipartimento per le dipendenze e, dal 2018, anche di Coordinatore del medesimo. Al suo attivo ha numerose pubblicazioni.

Alessandra De Salvia, nata a Padova nel ‘73 si è laureata, sempre a Padova nel ‘98 con 110 e lode. Ha successivamente conseguito, all’Università degli Studi di Verona, la specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni. Al suo attivo anche due master universitari di II livello, rispettivamente in Patologia Cardiovascolare e in Risk management, un corso di formazione in Gestione del rischio nella pratica clinica e una dottorato di ricerca in Scienze Forensi. Dal novembre 2019 presta servizio presso l’Ulss 7 Pedemontana in qualità di direttore della Uoc Medicina Legale. In precedenza ha lavorato presso l'azienda ospedaliera di Verona in qualità di dirigente medico di I livello, presso l’Ulss Berica, l’Inail e, come consulente medico legale, presso vari Tribunali e compagnie assicurative.

Giovanni Vicario, nato a Pianella in provincia di Pescara nel '61, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Chieti nel 1987 e nel ‘92 la specializzazione in Oncologia, sempre a Chieti. Dal ‘92 al ’95 ha frequentato l’Istituto nazionale dei tumori di Milano con una borsa di studio. Al suo attivo corsi di perfezionamento in Bioetica, Formazione manageriale, Reti di cure palliative. Al suo attivo numerose pubblicazioni ed esperienze professionali. Nel ’95 è approdato all’allora Ulss 8, Unità Operativa di Oncologia come dirigente medico di I livello, divenendo, dal 2014, direttore dell’Uoc di Oncologia del Distretto Asolo.

Stefania Volpato, nata a Treviso nel ’75, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova nel 2000 con 110 e lode e specializzata, sempre a Padova, nel 2004 in Geriatria. Ha iniziato la propria carriera nell’Ulss Alta Padovana nel 2005, approdando all’ex Ulss 9 nel 2009. Nell'ambito dell’Ulss 2 era già direttore delle cure primarie con incarico provvisorio dal 15 gennaio 2019.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Con queste nomine andiamo a riempire alcune caselle importanti a livello aziendale - ha commentato il direttore generale, Francesco Benazzi - Si tratta di quattro validissimi professionisti dai curriculum ineccepibili: alcuni di loro hanno scelto di lasciare altre Aziende per venire a lavorare con noi, grazie al loro arrivo la nostra ottima squadra andrà a potenziarsi ulteriormente. A tutti loro va il mio più sentito augurio di buon lavoro».