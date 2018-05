Giornata internazionale dell'ostetrica: a Montebelluna sale parto aperte al pubblico

MONTEBELLUNA Sale parto aperte a Montebelluna per festeggiare la Giornata internazionale dell'Ostetrica che si svolgerà sabato 5 maggio presso l'ospedale San Valentino a partire dalle ore 10.

“Si tratta di una bellissima iniziativa promossa dall'U.O. di Ginecologia e Ostetricia – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana, Francesco Benazzi – Nel distretto di Asolo le ostetriche in servizio sono quaranta e a loro di cuore, come a tutte quelle in servizio nei nostri presidi dell’intera Marca trevigiana, dedichiamo questa giornata e soprattutto un profondo senso di gratitudine per l’impegno profuso e l’umanità che dimostrano nel quotidiano”. L'appuntamento è presso l'open-space, al quarto piano dell'ospedale di Montebelluna, dove verranno accolte le famiglie (mamme, neo mamme, future mamme, papá, nonni e bambini) per un momento informativo dedicato al percorso che porta alla nascita di un bambino. Ospite d'eccezione sarà Maria Pollaci, ostetrica di 93 anni, che oggi vive a Pedavena, che ha aiutato a venire al mondo più di 7640 bambini, la cui storia é stata raccontata anche dal docufilm "Maria Pollaci, una vita per la vita", e prima ancora dal libro autobiografico "Mamma 7400 volte". Presenti anche la consulente Tamara Emilio e Francesca Tonel del Centro informazione maternità e nascita Il Melograno.

Il personale dell’ostetricia, dai medici agli infermieri, dalle ostetriche agli operatori socio sanitari, diretta da Roberto Baccicchet, quindi dialogheranno con le famiglie che saranno accompagnate in una sorta di visita guidata al reparto. “L’ostetrica e’ la figura professionale che accompagna la donna in alcune fondamentali fasi della vita – conclude il direttore generale Benazzi - Prezioso e’ il sostegno nell'incredibile percorso che porta alla nascita di un bimbo e nella giornata di sabato verrà davvero messo in luc un sapere che può essere definito l’arte ostetrica”. Ci sarà anche un dress code da rispettare con l’invito di indossare una maglietta rossa a chi accederà all'iniziativa.