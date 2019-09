Il Rotary dona 110 “kit” per la scuola agli studenti della Pedemontana del Grappa

In questi giorni, nei Comuni della Pedemontana del Grappa, vengono consegnati 110 “kit” per la scuola (composti da quaderni, penne, colori e altri articoli di cancelleria) grazie al Rotary club di Asolo e Pedemontana del Grappa che, anche quest’anno, ha confermato il proprio impegno come capofila del service rivolto alle famiglie in difficoltà con ragazzi in età scolare.

Hanno così potuto beneficiare del sostegno 11 famiglie di Asolo, 11 di Cavaso del Tomba, 13 di Possagno, 9 di Fonte, 7 di Maser, 8 di Castelcucco, 11 di Altivole, 10 di Borso del Grappa e 30 di Pieve del Grappa. «Questo service è molto importante per il nostro club – dichiara Andrea Gajo, Presidente del club Asolo e Pedemontana del Grappa -. Nato nel 2011 dopo una nostra conviviale cui hanno partecipato anche esponenti politici locali impegnati nelle politiche sociali, dal 2013 è diventato un progetto tra i più rilevanti a livello provinciale e distrettuale, con il coinvolgimento di altri club della Marca.Quest’anno complessivamente, con l’adesione dei club di Castelfranco-Asolo, Conegliano-Vittorio Veneto, Montebelluna, Opitergino Mottense, Treviso Terraglio, Treviso Piave, Treviso Nord, Feltre, e potendo contare sul contributo della Onlus distrettuale Rotary, sono stati distribuiti 573 kit, per un valore economico di circa oltre 17mila euro».