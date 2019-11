Conegliano, orientamento all'università e simulazioni di test per 350 studenti

Sono 350 gli studenti delle scuole superiori di Conegliano e dintorni che venerdì mattina, 22 novembre, parteciperanno all’undicesima “Giornata dell’Università e ITS”. L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Regione Veneto a sostegno delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani, è organizzata da Sinistra Piave Orienta e Cortv (Coordinamento Reti Orientamento della Provincia di Treviso) in collaborazione con Alpha Test e con le università e gli ITS del Veneto.

L’iniziativa, finanziata con fondi erogati dall’ISCO, è preziosa perché abbina momenti informativi in cui le università e gli ITS illustrano i loro corsi a momenti più pratici in cui i ragazzi potranno svolgere simulazioni di test di ammissione e di lezione universitaria. Ecco come sarà oragnizzata la giornata, che si svolgerà presso l’Auditorium Toniolo: alla mattina la presentazione dei sistemi formativi (Università, Its Academy) a cura di esperti del CORTV e dei CPI di Veneto Lavoro; svolgimento di prove simulate di test di ammissione delle varie aree di studio (medico-sanitaria, ingegneria, umanistica ecc.) a cura degli esperti del Centro di Orientamento Alpha Test, società leader nella preprazione ai test di ammissione all’università, e di Ca' Foscari (per l'area economica). Al pomeriggio: presentazione dei corsi di studio degli atenei e ITS veneti e lezioni esemplificative di varie discipline a cura degli stessi. Questo di Conegliano sarà il primo dei tre incontri previsti: il 14 febbraio 2020 la Giornata dell’Università e ITS si sposterà a Treviso mentre il 18 febbraio gran finale a Castelfranco Veneto.

La simulazione a cura di Alpha Test consentirà a ciascun ragazzo di svolgere una prova dell’area di studio di suo interesse; nel giro di qualche giorno ognuno riceverà i risultati confrontati con quelli degli altri studenti che hanno svolto la stessa prova. Alessandro Lucchese, l’esperto del Centro di Orientamento Alpha Test che sarà presente a Conegliano, commenta così l’iniziativa: «Conegliano, come del resto tutto il Veneto, è uno dei territori italiani più attivi e lungimiranti in tema di orientamento. Le Giornate dell’università sono occasioni preziose in cui gli studenti possono confrontarsi concretamente con quello che li attende dopo la maturità. Siamo quindi sempre molto felici di mettere al servizio delle scuole venete la nostra esperienza di formazione nel settore della preparazione ai test di ammissione. Vedremo quest’anno come andranno i ragazzi, ma tradizionalmente le performance degli studenti che partecipano a questa Giornata sono molto buone e mostrano capacità e preparazione sopra la media nazionale».