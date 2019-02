"Semi di speranza": la nuova edizione si terrà alla scuola primaria Anna Frank

Tappa alla primaria “A. Frank” per questa edizione 2019 di “Semi di Speranza”, la festa itinerante per lo scambio e dono di semi e saperi, esperienze e conoscenze, a difesa della biodiversità ambientale e agricola realizzata, con il supporto dell’amministrazione comunale, dall'associazione Amici del Parco, quale capofila di varie associazioni di volontariato, e con la collaborazione di insegnanti degli Istituti scolastici moglianesi, in quanto rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

L’iniziativa viene svolta ogni anno nei giardini di una scuola diversa. Dopo la prima edizione nel 2017 alle scuole “G.B. Piranesi”, l’anno scorso alla primaria “Verdi”, quest’anno la sede di “Semi di Speranza” è alla primaria “A. Frank”, in via Barbiero. Qui domenica 17 marzo a partire dalle ore 10.00, e fino alle 20.00, i piccoli studenti si daranno appuntamento con genitori, nonni e amici per una giornata all’insegna dell’attenzione alla biodiversità e all’ambiente, aperta alla cittadinanza. Con il Patrocinio e il sostegno del Comune di Mogliano Veneto, “Semi di Speranza” è curata dall’Associazione “Amici del Parco” insieme ad altre Associazioni presenti sul territorio: “Oltreconfin”, con il gruppo “Zappa e Rastrello”, “Slow Food – Progetto 'Orto in Condotta'” e “Civiltà Contadina-Custodi di semi”. «E’ grazie all’impegno degli Amici del Parco e delle associazioni che insieme lavorano ormai da oltre tre anni a questo progetto, che abbiamo dato vita ad un appuntamento annuale che coinvolge con grande entusiasmo e partecipazione il mondo della scuola, con le loro famiglie. E’ momento significativo, in cui passato e futuro si passano il testimone. Con il prezioso aiuto di tante associazioni, vogliamo spargere semi e speranza per far vivere ai nostri piccoli cittadini il piacere del contatto con la natura, far sentire loro l’importanza di amarla e rispettarla. Poiché proprio a loro, infatti, spetta in futuro il compito di tutelare e preservare il nostro pianeta» sottolinea il sindaco, Carola Arena.

La biodiversità quale garanzia per la sopravvivenza della Terra: questo il focus dell’iniziativa, che mette in sinergia diversi soggetti con idee, creatività, progetti, competenze e speranze che sfociano in una giornata in cui i veri protagonisti sono i bambini. Saranno proprio loro, insieme ad amici e famiglie, ad animare questo giorno in cui verranno organizzati laboratori e giochi sulla biodiversità e sul rispetto dell’ambiente, percorsi didattici inerenti il progetto “Basta un poco di zucchero”, approfondimenti educativi e tecnici. A partire proprio dal tradizionale scambio di semi, autoprodotti e raccolti, grazie al prezioso lavoro dei custodi di semi, saranno valorizzate tematiche, realtà locali e laboratori che promuovono la biodiversità in tutte le sue sfaccettature. A chi porterà un lombrico verrà donata un bustina di semi di piante, in un’ottica di processo circolare che nel migliorare la fertilità del terreno aiuta anche la sopravvivenza di api, farfalle e insetti utili. Sarà inoltre allestita un’area con animali da cortile. Questa iniziativa si inscrive in un più ampio progetto di educazione dei piccoli cittadini moglianesi ai prodotti e alle risorse della terra, così come “Mogliano Mangia Bene” e “Pensa che Mensa”, percorsi di educazione alla buona alimentazione, in collaborazione con Slow Food, insieme a Ulss 9 e associazioni del territorio.