Una delegazione di studenti francesi arriva in visita la Cfp di Fonte

Undici allievi del centro di formazione professionale di Clermont-Ferrand, in Francia, iscritti alle classi quarta e quinta del settore autoriparazione sono in questi giorni ospiti del cfp Opera Monte Grappa di Fonte.

Scopo della visita è far conoscere agli studenti francesi e ai loro professori come funziona il Cfp, quali tecnologie usa per la didattica e come si svolgono gli stage presso le aziende. L’iniziativa rientra nel progetto europeo Erasmus Plus promosso con la collaborazione della Scuola centrale di formazione, associazione nazionale che promuove la collaborazione tra le varie realtà scolastiche. Gli studenti francesi sono ospiti a Fonte per due settimane: nella prima settimana partecipano alle lezioni e ai laboratori con gli studenti del Cfp. Nella seconda settimana si recano direttamente nelle aziende per fare lo stage e capire com’è il lavoro nelle officine meccaniche. Lezioni e laboratori vengono svolti soprattutto in inglese.

«Questo progetto costituisce una salutare contaminazione didattica – spiega il direttore generale Andrea Mangano – attraverso una continua compresenza con scambio di nozioni e idee otteniamo un coinvolgimento maggiore degli allievi. Nello stesso tempo acquisiscono più confidenza con la lingua inglese ormai indispensabile anche per il lavoro di meccanico. In questo caso abbiamo puntato molto sul tema dell’auto ibrida anche perché in Francia il settore non è sviluppato ancora come da noi». Il progetto proseguirà a marzo quando una decina di allievi del Cfp di Fonte si recheranno a Clermont-Ferrand per ricambiare la visita e apprendere le principali buone pratiche attuate in un paese diverso dall’Italia. Inoltre sabato 26 e domenica 27 gennaio gli studenti francesi saranno accompagnati dai loro colleghi e professori del corso turistico del Cfp di Fonte per un’escursione turistica nella Pedemontana veneta e a Venezia.