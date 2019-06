Veneto Formazione: cresce del 20% la richiesta di corsi e aumentano gli iscritti

Un incremento delle iscrizioni a doppia cifra che va di pari passo con una richiesta sempre maggiore di corsi di formazione in ambito digitale: è quanto emerge da un’analisi interna di Veneto Formazione, scuola di alta formazione multidisciplinare accreditata dalla Regione Veneto, con sede a Treviso e Padova, sui corsi erogati nel 2018. Un trend assolutamente positivo – la percentuale arriva al 20% se si considera l’ultimo triennio – confermato anche dal numero di corsisti di questi primi mesi del 2019.

Nel 2018 sono state 572 le iscrizioni effettuate, con una media di 8.5 persone per corso, per un totale di circa 11.000 ore di formazione erogate tra la sede di Treviso e quella di Padova e una presenza in aula pari a oltre il 90%. Numeri incoraggianti, che testimoniano la grande richiesta di acquisire competenze in ambito digitale, sempre più ricercate dal mercato e probabilmente poco soddisfatte dai percorsi scolastici e universitari. I corsi di Veneto Formazione mirano a formare figure professionali in grado di muoversi autonomamente nel mondo del web, della grafica e del marketing, siano neo laureati che intendono completare il proprio percorso di formazione per affacciarsi al mondo del lavoro o professionisti che vogliano ampliare le proprie conoscenze per far fronte alle nuove frontiere del marketing digitale. Ventisette anni è l’età media dei corsisti mentre, per quanto riguarda la loro provenienza, Veneto, Friuli e Trentino sono il bacino di maggior affluenza. Ben 18 i docenti impegnati in aula durante tutto l’anno e, per quanto riguarda i corsi più richiesti, posto d’onore per Digital marketing, seguito da Web design 2.0 e Graphic design.